جمعية الفجيرة الخيرية تكفل 8589 يتيما

الفجيرة في 11 نوفمبر/ وام/ تواصل جمعية الفجيرة الخيرية جهودها الإنسانية في رعاية الأيتام من خلال برنامج كفالة الأيتام الذي يُعد أحد أبرز مشاريعها المستدامة لخدمة الفئات المستحقة، حيث وصل عدد الأيتام المكفولين عبر الجمعية إلى 8589 يتيما داخل الدولة وخارجها، وذلك خلال الفترة من يناير الماضي وحتى اليوم.

ويقدّم البرنامج حزمة متكاملة من الخدمات تشمل الرعاية التعليمية والصحية والمعيشية، إلى جانب برامج الدعم النفسي والاجتماعي التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتهيئة بيئة داعمة لنمو اليتيم وتمكينه من بناء مستقبل أفضل.

وشددت الجمعية على أن برنامج الكفالة لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يتضمن متابعة دورية تضمن جودة الخدمات المقدمة وملاءمتها لاحتياجات الأيتام، مؤكدة أن هذا النوع من المبادرات الإنسانية يترك أثرًا مباشرًا ومستدامًا في حياة الأيتام وأسرهم، ويسهم في بناء مجتمع متكافل ومتماسك.

من جانبه قال سعادة يوسف المرشودي، مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، إن وصول عدد الأيتام المكفولين إلى 8589 يتيما يعكس حجم الثقة التي يوليها المجتمع لبرامج الجمعية، ويمثل تأكيدًا على روح الخير والتكافل الراسخة في دولة الإمارات.

وأوضح أن كفالة الأيتام في الجمعية تتنوع لتشمل كفالة الأسر، وكفالة حافظ القران، وطالب العلم، وكفالة أصحاب الهمم، مؤكدا التزم الجمعية بتطوير برنامج كفالة الأيتام وتوسيع نطاقه بما يتماشى مع حاجتهم والعمل على تعزيز العمل الإنساني المستدام.

وأضاف أن الجمعية مستمرة في تحسين آليات المتابعة والتوثيق، وتطوير قاعدة بيانات شاملة تضمن وصول الكفالة إلى مستحقيها بكل شفافية، مثمنًا جهود المحسنين الذين كان لعطائهم دور أساسي في استمرار هذا البرنامج الحيوي.