بطولة الإمارات للدراجات المائية تستقطب نجوم الخليج وآسيا وأوروبا

أبوظبي في 11 نوفمبر/ وام/ أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، مشاركة نجوم الدول الخليجية والآسيوية والأوروبية، في الجولة الثانية من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية.

وأكد في بيان اليوم أن المنافسات تقام يومي 15 و16 نوفمبر الجاري على كورنيش أبوظبي، بإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وتشمل فئات واقف محترفين، وناشئين، وجالس محترفين، ومبتدئين، وسبارك، والحركات الاستعراضية "فري ستايل"، وفئات الناشئين 3.1 و3.2 و3.3.

وذكر أن فعاليات البطولة تنطلق يوم الجمعة بإجراءات التسجيل والفحص الفني والاجتماع التنويري للمتسابقين، ثم بداية المرحلة الأولى من السباقات صباح السبت، تليها المرحلة الثانية يوم الأحد، وصولا إلى مراسم التتويج.

من جهته أكد ثاني القمزي، المدير التنفيذي لفريق أبوظبي والرياضات الحديثة، أهمية البطولة التي تعد محطة مهمة، ضمن جهود النادي لتطوير رياضة الدراجات المائية ودعم المواهب الوطنية، وتوفير أفضل الظروف الفنية والتنظيمية للمتسابقين من داخل الدولة وخارجها في بيئة تنافسية آمنة وعادلة، بما يواكب السمعة المرموقة للدولة في استضافة الأحداث الرياضية البحرية العالمية.