"مصدر" توقع اتفاقية لتطوير أكبر مشروع مستقل لبطاريات تخزين الطاقة في أوزبكستان

أبوظبي في 11 نوفمبر / وام / وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، اتفاقية لخدمات تخزين الطاقة بالبطاريات مع شركة "جي أس سي أوزينيرجوسوتيش"، وهي شركة مساهمة مملوكة لحكومة أوزبكستان، وذلك في إطار تطوير مشروع "زرافشان" الذي يعد أكبر مشروع مستقل لنظام بطاريات تخزين الطاقة في البلاد.

ويمثل مشروع "زرافشان" المرحلة الأولى ضمن برنامج وطني لتخزين الطاقة بالبطاريات، ويأتي في أعقاب الاتفاقية التي أبرمتها شركة "مصدر" في ديسمبر 2023 مع كل من وزارة الطاقة ووزارة الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان لتطوير نظم بطاريات لتخزين الطاقة بسعة تصل إلى 575 ميجاواط / 1.15 جيجاواط ساعي في مختلف أنحاء البلاد.

وتشمل المرحلة الأولى نظام تخزين بسعة تصل إلى 300 ميجاواط / 600 ميجاواط ساعي من الكهرباء، أي ما يكفي لتزويد حوالي 1.3 مليون منزل بالكهرباء لمدة ساعتين، وسيتم ربط المشروع بمحطة موروناو الفرعية، فيما ستشمل المرحلة الثانية توسعة منشأة "زرافشان" بإضافة نظام تخزين بسعة مماثلة "300 ميجاواط / 600 ميجاواط ساعي".

وسيسهم مشروع "زرافشان" عند دخوله حيز التشغيل في الربع الثالث من عام 2028، في تعزيز موثوقية ومرونة شبكة الكهرباء في أوزبكستان، ودعم هدفها المتمثل في توليد 54 بالمائة من احتياجاتها للطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 وتحقيق أهداف الحياد المناخي على المدى الطويل.

وبحضور معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي جورابيك ميرزامامودوف، وزير الطاقة في جمهورية أوزبكستان، جرى توقيع الاتفاقية من قبل محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، وجاهونجير أوبيدجونوف، رئيس مجلس إدارة شركة "أوزينيرجوسوتيش"، وذلك في أبوظبي.

وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، إن دولة الإمارات تفخر بالدور الفاعل لشركتها "مصدر" الرائدة عالمياً في نشر حلول الطاقة النظيفة والمساهمة في دعم شركائنا حول العالم لتسريع إحداث نقلة نوعية في منظومة الطاقة.

وأوضح أن مشروع زرافشان لنظام بطاريات تخزين الطاقة، يُعد خطوة مهمة لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في أوزبكستان وتوسيع نطاق دمج حلول الطاقة المتجددة في منظومتها الوطنية للطاقة، وهو ما ينسجم مع رؤية الإمارات لبناء مستقبل طاقة متنوع ومستدام.

وأشار إلى أن هذا التعاون يجسد متانة العلاقات بين البلدين، والالتزام المشترك بتطوير حلول عملية وقابلة للتوسع تسهم في تعزيز أمن الطاقة العالمي والحد من الانبعاثات الكربونية.

من جهته، قال معالي جورابيك ميرزامامودوف، إن الأعوام الأخيرة شهدت تطوراً كبيراً في علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع جمهورية أوزبكستان بدولة الإمارات العربية المتحدة ، مشيرا إلى أنه خلال زيارة فخامة الرئيس شوكت ميرضيايف في شهر يناير الماضي، تم الارتقاء بالعلاقات الأوزبكية الإماراتية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، كما أنه في إطار هذه الشراكة، يجري تنفيذ مشاريع واسعة النطاق تهدف إلى التوسع في تطوير قطاع الطاقة الخضراء في أوزبكستان بالتعاون مع الشركات الإماراتية.

وتم، بالتعاون مع شركة "مصدر" تحديداً، تدشين خمس محطات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1,247 ميجاواط، ومحطة لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاواط، إضافةً إلى نظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 63 ميجاواط خلال السنوات الماضية. كما يجري حالياً بناء محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميجاواط.

وأضاف ميرزامامودوف: "نسعى إلى تعزيز التعاون البناء مع "مصدر" من خلال تنفيذ مشروعنا المشترك التالي المتمثل في نظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 300 ميجاواط / 600 ميجاواط ساعي، والذي سيسهم بشكل كبير في ربط حلول الطاقة المتجددة واسعة النطاق بالشبكة الوطنية، ودعم التطوير المستمر لقطاع الطاقة في أوزبكستان".

من جانبه، قال محمد جميل الرمحي،إن مشروع زرافشان يمثّل محطة مهمة تُسهم في دعم جهود أوزبكستان لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة، لافتا إلى أن ريادة ’مصدر‘ العالمية تجسّد في مشاريع تخزين الطاقة، وذلك بفضل خبرتها الممتدة لأكثر من عقدين في تطوير وتشغيل أصول الطاقة المتجددة ومشاريع التخزين واسعة النطاق وذلك مع الاطلاع قدماً إلى تطوير هذا المشروع بما يسهم بفاعلية في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في أوزبكستان.

من جهته قال جاهونجير أوبيدجونوف، رئيس مجلس إدارة شركة "أوزينيرجوسوتيش"، إن إطلاق هذا المشروع الضخم بالتعاون مع شركة ’مصدر‘، سيسهم بدور كبير في تحقيق أهداف أوزبكستان الطموحة للتحول نحو الاعتماد على الطاقة الخضراء.

ويمثل المشروع الجديد إضافة مهمة إلى مشاريع "مصدر" المتنامية في أوزبكستان، والتي تبلغ قدرتها الإجمالية 2 جيجاواط، وباستثمارات تتجاوز ملياري دولار أمريكي.

كما ستعمل "مصدر" على تطوير مشاريع إضافية للطاقة النظيفة بقدرة 2 جيجاواط، فضلاً عن خطط توسعة منشأة تخزين الطاقة في زرافشان بقدرة إضافية تبلغ 300 ميجاواط / 600 ميجاواط ساعي، وذلك دعماً لهدف أوزبكستان المتمثل في توليد 20 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وتماشياً مع هدف "مصدر" في رفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.

يذكر أن "مصدر" تسهم بدور فاعل في توظيف الابتكار ضمن مشاريع تخزين الطاقة واسعة النطاق على مستوى العالم، فقد أعلنت الشركة في أكتوبر الماضي عن وضع حجر الأساس لتطوير أول وأكبر مشروع طاقة متجددة من نوعه على مستوى العالم، يضمُّ محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاواط مزوَّدة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 19 جيجاواط/ساعة، ليوفِّر واحد جيجاواط من طاقة الحمل الأساسي النظيفة على مدار الساعة، وسيصبح المشروع عند اكتماله أكبر وأكثر نظام لتخزين الطاقة تطوراً من نوعه على مستوى العالم.