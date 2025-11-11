329.1 مليون درهم إيرادات مجموعة "يلا" خلال الربع الثالث

دبي في 11 نوفمبر / وام/ أعلنت مجموعة "يلا المحدودة"، اليوم، عن نتائجها المالية للربع الثالث من السنة المالية 2025 والمنتهي في 30 سبتمبر.

وحققت "يلا" ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 0.8% لتصل إلى 329.1 مليون درهم، مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي، ما يعكس نمواً مطرداً في أعمال الشركة.

وبذلك، يرتفع إجمالي إيرادات المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى 947.9 مليون درهم، بزيادة قدرها 3.7% مقارنة بـ 913.7 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024.

كما أعلنت المجموعة عن تحقيق صافي دخل بلغ 149.5 مليون درهم خلال الربع الثالث، بزيادة 3.9% عن الربع الثالث من 2024، حيث بلغ 143.9 مليون درهم. في حين حافظت الشركة على ارتفاع نسبة هامش الربح الصافي عند مستوى 45.4%، ما يعكس قدرتها القوية على تحقيق الدخل وضبط النفقات.

وخلال الربع الثالث أيضاً، ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 8.1% إلى 43.4 مليوناً مقارنة بـ 40.2 مليون خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وقال السيد يانغ تاو، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة "يلا": " نعلن اليوم عن ربعٍ مالي جديد من النمو المتواصل والأداء المالي القوي ، مشيرا إلى أنه في الربع الثالث من العام الجاري، حققت "يلا" نتائج مالية متنامية ما يعكس تركيزنا المستمر على تعزيز الكفاءة التشغيلية والربحية وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا."

ولفت إلى مواصلة العمل على تعزيز التكامل بين منظومتي التواصل الاجتماعي والألعاب لدى المجموعة، والارتقاء بقدراتها التقنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتحقيق رؤيتها بأن تكون "يلا" المنصة الأكثر شعبية للتواصل الاجتماعي والترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جانبه، قال صيفي إسماعيل رئيس مجموعة "يلا" إن النتائج المالية التي حققتها الشركة، تعكس فاعلية نهجها الإستراتيجي والتزام فرق العمل بالتميّز والابتكار وهو ما ساهم في تحقيق نمو مستدام والحفاظ على مستويات ربحية مرتفعة.

وأضاف إسماعيل أن هذه المؤشرات تؤكد مرونة الشركة في التكيّف مع المتغيرات السريعة في السوق، لافتاً إلى أن قاعدة المستخدمين المتنامية والأداء المالي المستقر يجسدان قوة نموذج أعمال "يلا" واستدامته، وترسخان مكانة علامتها التجارية في السوق.