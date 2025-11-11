7 مليارات درهم تداولات عقارات الشارقة خلال أكتوبر

الشارقة في 11 نوفمبر/ وام/ يواصل القطاع العقاري في إمارة الشارقة مساره التصاعدي محققاً معدلات نمو استثنائية، إذ بلغت قيمة التداولات العقارية خلال شهر أكتوبر الماضي 7 مليارات درهم، وبنسبة نمو قدرها 54.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويعكس أداء السوق العقاري في الشارقة متانة الأسس الاقتصادية واستمرار ثقة المستثمرين بفرصه الواعدة، مؤكداً قدرة الإمارة على مواصلة النمو المستدام وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.

وتستند الشارقة في مسيرتها التنموية إلى رؤية طموحة تدمج بين الاستدامة والابتكار، وقد نجحت في بناء منظومة استثمارية متكاملة تقوم على الشفافية، والاستقرار التشريعي، ما جعلها بيئة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والدولية.

ويعكس الإقبال المتزايد على العقارات بمختلف التصنيفات، الثقة الكبيرة بسوق الشارقة العقاري، الذي حافظ على وتيرة نموه، مدعوماً بالمشاريع النوعية والبنية التحتية المتطورة والتشريعات المحفزة، لترسيخ مكانة الإمارة الباسمة كنموذج إقليمي يجمع بين الفرص الاقتصادية وجودة الحياة والاستثمار الآمن المستدام.

وأظهر تقرير حركة التداولات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن أكتوبر 2025 شهد تنفيذ 12,539 معاملة عقارية، فيما بلغت إجمالي المساحات المتداولة في معاملات البيع نحو 15.3 مليون قدم مربع.

وتعكس هذه الأرقام النشاط المتصاعد للسوق العقاري في الإمارة، واستمرار تدفق الاستثمارات في مختلف المناطق والقطاعات العقارية.

و تؤكد إحصائيات أكتوبر 2025 على الزخم المتصاعد في السوق العقاري بإمارة الشارقة، إذ بلغت معاملات البيع 1,964 معاملة بنسبة 15.7% من إجمالي المعاملات الكلي، ما يعكس الطلب المستمر على الأصول العقارية في الإمارة.

كما تم تسجيل 599 معاملة رهن بنسبة 4.8% من إجمالي المعاملات، وبقيمة بلغت 2.2 مليار درهم، مما يدل على ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في القطاع.

إلى جانب ذلك، بلغ عدد العقود المبدئية 1,307 معاملات بنسبة 10.4%، في حين سجّلت شهادات الإفادة عن الأملاك 6,315 معاملة بنسبة 50.4%، كما تم إصدار 2,354 معاملة لسندات الملكية بنسبة 18.7% من إجمالي عدد المعاملات، مما يؤكد استمرارية تسجيل ونقل الملكيات ضمن سوق يتمتع بالشفافية والتنظيم.

وجرت معاملات البيع في 120 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية ، فيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 1,164 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الأراضي المبنية 414 معاملة، في حين بلغت معاملات الوحدات المفرزة 386 معاملة.

و تصدرت منطقة " مويلح التجارية 3" قائمة أعلى الصفقات العقارية في الشارقة خلال أكتوبر، حيث تم تسجيل صفقة بيع لأرض مبنية بقيمة 37 مليون درهم، فيما شهدت منطقة "الممزر" أعلى معاملة رهن عقاري خلال الشهر ذاته بقيمة 386 مليون درهم على أرض فضاء، مما يعكس الثقة الكبيرة في سوق العقارات بالإمارة.

وبلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 1,710 معاملات، وتصدرت منطقة " السحمة" قائمة أعلى المناطق في عدد معاملات البيع بـ 326 معاملة، تلتها منطقة "مويلح التجارية" بـ 209 معاملات، ثم منطقة "تلال" بـ 163 معاملة، ومنطقة "الصجعة الصناعية" بـ 148 معاملة.

أما من حيث المناطق الأعلى في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة "الصجعة الصناعية" بـ 559.6 مليون درهم، تلتها منطقة "تلال" بـ 359.8، ثم منطقة "أم فنين" بـ 280.3 مليون درهم، ثم منطقة "مويلح التجارية" بـ 255.3 مليون درهم.

وفي المنطقة الوسطى، بلغ إجمالي معاملات البيع 202 معاملة، تصدرتها منطقة " صناعية 3" من حيث عدد المعاملات وحجم التداول النقدي بواقع 98 معاملة وحجم تداول 240.9 مليون درهم.

أما في مدينة خورفكان، فقد جرت 26 معاملة بيع، تصدرتها منطقة "حي الحراي الصناعية" بـ 6 معاملات، بينما جاءت منطقة "حي الغزير" كأعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي بـ 5 ملايين درهم.

وفي مدينة كلباء، جرت 24 معاملة بيع، تصدرتها منطقة "الطريف 5" بـ 6 معاملات، والتي كانت الأعلى أيضاً من حيث حجم التداول النقدي بـ 3.4 مليون درهم.