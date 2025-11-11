روسيا تُعيد النمور الآمور والفهود الثلجية من حافة الانقراض

موسكو في 11 نوفمبر /وام/ أعلن سيرغي شويغو، سكرتير مجلس الأمن الروسي ورئيس الجمعية الجغرافية الروسية، أن بلاده أحرزت نجاحا كبيرا في استعادة مجموعات من نمور الآمور وفهود الشرق الأقصى والفهود الثلجية.

وركز تقرير قدمه شويغو في مؤتمر الجمعية الجغرافية الروسية بشكل خاص على حالة الفهد الثلجي "الإيربيس" في جنوب سيبيريا؛ حيث تمت استعادة مجموعته من الصفر تقريبا إلى 87 فهدا خلال سنوات.

وشدد شويغو على أن الجمعية الجغرافية الروسية دعمت أكثر من 100 مبادرة للحفاظ على الطبيعة وخصصت 58 منحة لعبت دورا رئيسيا في تنفيذ برامج حماية هذه الأنواع شبه المنقرضة.

وتُدرج الأنواع الثلاثة في الكتاب الأحمر لروسيا بسبب الانخفاض الحاد في أعدادها الناجم عن الصيد الجائر وتدمير الموائل الطبيعية وانخفاض قاعدة الغذاء، وقد استمر العمل على الحفاظ على هذه الأنواع واستعادة مجموعاتها لعقود طويلة.

وكان النجاح الأبرز هو الحفاظ على الفهد الثلجي في منطقة ألتاي بجنوب سيبيريا، حيث ارتفع عدد الفهود من 10 في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى 87 فهدا اليوم، كما تم إنشاء 17 محمية طبيعية خاصة بها بمساحة إجمالية تبلغ 5.5 مليون هكتار، بما في ذلك جمهورية ألتاي ومنتزه "سايلوغيمسكي" الوطني، لتوفير بيئة آمنة لهذه القطط.

أما فهد الشرق الأقصى ونمر الآمور، فتم العمل على حمايتهما في المنتزه الوطني "أرض النمر"، بالإضافة إلى محميات مثل "كيدروفايا باد" و"أوسورييسك" والمحمية البحرية في الشرق الأقصى. وتغطي شبكة هذه المحميات أكثر من 471 ألف هكتار، أي ما يعادل مرة ونصف مساحة موسكو، حيث تم تركيب 450 كاميرا أوتوماتيكية لمراقبة سلوك وأعداد الحيوانات.

وبحسب التقرير، بلغ عدد نمور الآمور في روسيا حاليا 650 نمرا، في مؤشر واضح على نجاح برامج الحفظ الطويلة الأمد.

