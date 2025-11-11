صندوق الوطن يختتم مبادرة "مبرمج الإمارات"

أبوظبي في 11 نوفمبر/ وام/ اختتم صندوق الوطن، أمس، فعاليات المرحلة النهائية من مبادرة " مبرمج الإمارات" في نسختها الأولى والتي عقدت في مركز أبوظبي للطاقة على مدى يومين برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة الصندوق، وبمشاركة 1800 طالب وطالبة ، ضمن 444 فريقًا تنافسوا في ثلاث فئات هي المبتدئون، والروّاد، والمبتكرون.

وكرم سعادة ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن، أعضاء 38 فريقًا فائزًا بجوائز تشمل: جائزة البطل، والابتكار، والتميز التقني، والاستدامة، وأفضل عرض تقديمي، وجوائز متخصصة مثل جائزة التميز في الذكاء الاصطناعي للأشياء، وجائزة سرد القصة الهندسية، حيث اجتازوا جميعا المرحلة النهائية للمسابقة التي بدأت أنشطتها في وقت مبكر من هذا العام لإتاحة الفرصة أمام كافة طلاب المدارس الحكومية والخاصة بكافة إمارات الدولة، بهدف تمكين أبناء وبنات الإمارات من طلبة المدارس من إطلاق قدراتهم في مجالات التقنية الحديثة في البرمجة والروبوت.

وعبر القرقاوي عن سعادته بالمشاركة الواسعة لأبناء وبنات الإمارات في المبادرة حيث حرص أكثر من 1800 من طلاب المدارس والجامعات إضافة إلى المدرسين والمدربين وقطاع كبير من أولياء الأمور على المشاركة في المراحل النهائية من المسابقة لإثبات قدراتهم المعرفية فيما يتعلق بالبرمجة، مؤكدا أن هذا الإقبال الكبير يجسد إيمان الأجيال الجديدة من أبناء الوطن بأن التقنية الحديثة والبرمجة والذكاء الاصطناعي هي قاطرة التنمية الشاملة في المرحلة المقبلة.

ونقل القرقاوي لكافة المشاركين والفائزين تهاني معالي الشيخ نهيان بن مبارك لوصولهم إلى المرحلة النهائية للمبادرة، مؤكدا أن توجيهات معاليه لجميع العاملين في صندوق الوطن تركز دائما على أهمية بذل كل الجهود لتأهيل وتمكين أبناء الوطن ولاسيما في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وفق الرؤية الحكيمة لحكومتنا الرشيدة.

وأكد استمرار الصندوق في دعم أبنائنا وبناتنا من طلاب المدارس والجامعات في مجالات الإبداع والابتكار، بجانب دوره في تمكين شباب الوطن من القطاع الخاص، وإسهاماته من أجل تعزيز الهوية، مشيرا إلى أن الصندوق يسعى إلى يكون الابتكار والإبداع هما عنوان المرحلة المقبلة في إطار سعيه لتمكين القدرات البشرية في المجالات التكنولوجية والتقنية والبرمجة.

وأضاف أن مبادرة " مبرمج الإمارات" تضمنت عددا من الدورات التعليمية في لغات البرمجة الحديثة مثل سويفت وبايثون إضافة الى الذكاء الاصطناعي عبر منصة متخصصة، وبإشراف عدد من الخبراء المتخصصين، بما يدعم تنمية مهارات التفكير والإبداع والابتكار لدى كافة الطلبة المشاركين، الذي تم تقسيمهم لفرق وكل منهم عمل على أفكار تتعلق بالبرمجة والروبوت، في مرحلة تنافسية.

وأوضح أن اختيار الفائزين بالمسابقة، تم من قبل لجنة تحكيم ضمت خبراء في مجالات التقنية والهندسة والإبداع لتقييم أعمال المشاركين وفق معايير تشمل الابتكار، والمهارة التقنية، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، مؤكدا أنه سيتم اختيار عدد من الفائزين لتمثيل الدولة في المسابقات الدولية والعالمية المتعلقة بالبرمجة، برعاية ودعم صندوق الوطن.

من جانبهم عبر الفائزون بالمسابقة عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي يبذلها صندوق الوطن بقيادة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الذي قدم لهم كل الدعم الممكن لتفعيل قدراتهم وتوفير الدورات التدريبية والمدربين لهم، وتنظيم هذه المسابقة الكبرى التي تؤهلهم لمراحل أكثر تطورا، لتمكنهم من أن يكونوا الأكثر تميزا في مجال البرمجة حول العالم.

وتعد مبادرة "مبرمج الإمارات" واحدة من أكبر المسابقة والطنية لتنمية مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء لدى الشباب من سن 7 إلى 24 عامًا، وتهدف إلى بناء جيل إماراتي مبدع ومتمكن تقنياً.

وقد استوحى موسم 2025 فكرته من استكشاف الفضاء، حيث تنافست الفرق في تصميم وبرمجة أنظمة روبوتية تحاكي رحلة إلى القمر، تشمل جمع العينات وتحليلها لإيجاد حلول مستدامة تدعم جودة الحياة، وعلى هامش المسابقة نظم صندوق الوطن معرض "الابتكار المفتوح" الذي يعرض مشاريع STEAM حول الاستدامة في البيئات الأرضية والفضائية.