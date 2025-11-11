"سنوميد إنترناشيونال" تعتمد "أبوظبي لخدمات البيانات الصحية" موقعاً مرجعياً عالمياً لتوحيد البيانات السريرية

أبوظبي في 11 نوفمبر / وام/ اعتمدت منظمة "سنوميد إنترناشيونال"، الجهة العالمية المعنية بتطوير المعايير السريرية، شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، التابعة لمجموعة "M42"، كموقع مرجعي عالمي لتوحيد البيانات السريرية وتطبيق معيار "سنوميد سي تي".

ويأتي هذا الاعتماد تتويجاً لنجاح منصة "ملفي"، أول شبكة لتبادل المعلومات الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإحدى المبادرات الإستراتيجية لدائرة الصحة – أبوظبي، في تطبيق شامل واسع النطاق لمعيار "سنوميد سي تي" لتوحيد البيانات السريرية، ما يجعل شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية نموذجًا يُحتذى به لتحقيق الترابط والتكامل في أنظمة الرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وستعمل شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، بصفتها موقعًا مرجعيًا عالميًا، على مشاركة منهجيتها المتميزة وأطر الحوكمة الخاصة بها مع أنظمة المعلومات الصحية الأخرى في دولة الإمارات والمنطقة، لدعم جهود التحوّل الرقمي وتطبيق المعايير الموحدة. كما تمثل خبرتها في التعاون متعدد الأطراف، وتطوير مجموعات المراجع السريرية المخصصة، وآليات ضمان الجودة، نموذجًا مرنًا وقابلًا للتطبيق لأنظمة الرعاية الصحية الراغبة في تحقيق توحيد شامل للبيانات السريرية.

وكان فريق منصة "ملفي" قد عمل على تطبيق معيار "سنوميد سي تي" عبر منظومة الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، التي تربط أكثر من 3000 منشأة صحية وتتيح لأكثر من 52 ألف مستخدم مصرح لهم الوصول إلى أكثر من 3.5 مليار سجل طبي، وشمل التطبيق مجموعة واسعة من المجالات السريرية مثل التشخيصات، والحساسية، والأمراض المزمنة، والتاريخ العائلي والاجتماعي، والإجراءات التشخيصية والفحوص، لضمان تمثيل موحد ودقيق للبيانات والمفاهيم السريرية في منشآت الرعاية الصحية المختلفة في أبوظبي.

وأسهم هذا التطبيق في إرساء نموذج فعّال ومستدام لتوحيد البيانات على نحو يحدّ من الحاجة إلى خوادم المصطلحات من أطراف خارجية، ويعزّز في الوقت ذاته جودة البيانات السريرية من مصدرها في أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية لدى الجهة التي قامت بإدخالها.

ووفّر تطبيق معيار "سنوميد سي تي" قاعدة متينة لأنظمة الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يتيح التحليلات المتقدمة، والنماذج التنبؤية، ودعم اتخاذ القرارات السريرية على مستوى الإمارة.

كما تسهم البنية التحتية الموحدة للبيانات في تمكين المراقبة الآنية لصحة السكان، وإنشاء السجلات المرضية، وصياغة السياسات الصحية المبنية على الأدلة، إلى جانب تعزيز سلامة المرضى وتحسين تنسيق الرعاية في نقاط تقديم الخدمة.

وأكد سعادة إبراهيم الجلاف، المدير التنفيذي لقطاع الصحة الرقمية في دائرة الصحة – أبوظبي، أن نجاح منصة "ملفي" في تطبيق معيار "سنوميد سي تي" يجسد قوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع مسيرة التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية بالإمارة.

وقال إن هذا الإنجاز يعكس رؤية أبوظبي في بناء منظومة صحية ذكية تضع المريض في محور الاهتمام، وتعتمد على أحدث التقنيات لتحسين جودة الرعاية وتعزيز النتائج الصحية للمجتمع، مضيفًا أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية لمسيرة الإمارة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية.

من جانبه، أوضح كريم شاهين، الرئيس التنفيذي لمنصة الحلول الصحية الرقمية في "M42"، أن هذا الاعتراف العالمي يؤكد إمكانية تحقيق توحيد شامل للبيانات السريرية على نطاق واسع، عندما تتكامل الأطر التنظيمية القوية مع الخبرات المتخصصة وثقافة التطوير المستمر.

وأشار إلى أن البيانات الموحدة وعالية الجودة تشكل الأساس لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تقود مستقبل الطب الحديث، لافتًا إلى أن البنية التحتية المتقدمة التي تم تطويرها في أبوظبي تضعها في طليعة الابتكار الصحي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتعزز قدرتها على دعم مبادرات التحول الرقمي داخل الدولة والمنطقة.

من جهته، أشاد دون سويت، الرئيس التنفيذي لمنظمة "سنوميد إنترناشيونال"، بتجربة شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية ومنصة "ملفي"، واصفًا إياهما بـ"المعيار الذهبي" في تطبيق معايير توحيد البيانات الصحية.

وأوضح أن نجاح ربط آلاف منشآت الرعاية الصحية ضمن منظومة موحدة تحافظ على دقة المعاني والمصطلحات السريرية، يجسد الأثر التحويلي لمعيار "سنوميد سي تي" عندما يُطبّق وفق أسس حوكمة متينة وتعاون فعّال بين الجهات المختلفة.