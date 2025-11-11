منتخب الإمارات يشارك في بطولة العالم لكرة القدم بـ"الدرونز"

دبي في 11 نوفمبر /وام/ يشارك منتخب الإمارات للرياضات الجوية في بطولة العالم لكرة القدم بالطائرات بدون طيار "الدرونز"، التي ينظمها الاتحاد الدولي للطائرات بدون طيار خلال الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر الجاري في مدينة شنغهاي الصينية.

وتغادر بعثة المنتخب إلى الصين يوم الخميس المقبل، وتضم 10 لاعبين موزعين على فريقين هم عبد الله فهد المحمود، وعبد الله فرج القمزي، وعبد العزيز على الحمادي، وأحمد عماوي، وأحمد محمود ياغي، وإيفور ميلينك، وإريك جيسي، وحمدان خلفان المقيمي، ونهيان عليان الرميثي، ونوا نجيون، ويقود الفريق المدرب بيبين بوبي.

ويشارك في البطولة 23 فريقاً يمثلون 17 دولة، من أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والصين "الدولة المستضيفة"، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وبولندا، وماليزيا، والإمارات.

وأكد يوسف حسن الحمادي، نائب رئيس اتحاد الإمارات، رئيس الاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية، أهمية المشاركة في هذه البطولة العالمية التي تعد تجربة جديدة تجمع بين مهارات الطيران والتحكم والإبداع التكنولوجي، وتتيح فرصة لاكتساب خبرات دولية قيّمة، وتسهم في إلهام الجيل الجديد من المبتكرين في مجالات العلوم، والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وأوضح أن المنتخب يشارك بفريقين يضم كل منهما 5 طيارين من الشباب الذين تم اختيارهم بعد تصفيات تأهيلية بين طلاب المدارس، مشيراً إلى أن رياضة كرة القدم بالطائرات المسيرة تمثل مزيجاً فريداً يجمع بين متعة كرة القدم التقليدية وتقنيات الطيران الذكي.