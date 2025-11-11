رئيس"الشؤون الإسلامية" ووزير الحج السعودي يبحثان التعاون بشأن ترتيبات حجاج الدولة

جدة في 11 نوفمبر/وام/ بحث معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومعالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة، في المملكة العربية السعودية، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بشأن ترتيبات حجاج دولة الإمارات لموسم الحج القادم، بما يضمن توفير أفضل الخدمات لهم.

وأشاد معاليه، خلال اللقاء الذي عقد على هامش مشاركة الهيئة في مؤتمر ومعرض الحج الذي يقام في مدينة جدة خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2025، بجهود المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة وحرصها على تطوير كل ما يتعلق بشؤون الحج وتوفير الخدمات الراقية لضيوف الرحمن، ومبادراتها بإشراك الجهات ذات الصلة بمهنة الحج لدمج الرؤى والأفكار والاستفادة من أفضل الممارسات والحلول المبتكرة التي تسهم في الارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن والتي من ضمنها مؤتمر ومعرض الحج.

حضر اللقاء، سعادة ناصر بن هويدن الكتبي القنصل العام لدولة الإمارات في جدة، وسعادة أحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وعددٌ من المسؤولين في الهيئة.