نحو 2000 عضوية جديدة في غرفة عجمان خلال الربع الثالث من 2025

عجمان في 11 نوفمبر /وام/ نمت عضوية غرفة عجمان خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، حيث ارتفعت أعداد العضوية إلى 11 ألفا و596 مقارنة بـ 10 آلاف و388 عضوية، كما بلغت العضويات الجديدة 2043 عضوية محققة نموا بنسبة 17% خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وتصدرت العضوية المهنية القائمة بإجمالي 5856 عضوية تلتها العضوية التجارية بإجمالي 5301، وبلغ عدد عضوية المنشآت الصناعية خلال الربع الثالث من العام الجاري 421 عضوية صناعية منها 53 منشأة صناعية جديدة.

وتسعى غرفة عجمان إلى تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة لنمو واستدامة أعضائها من منشآت القطاع الخاص تحقيقاً لرؤية عجمان 2030، من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز برامج الترويج للاستثمار والاستقطاب وتحسين شبكات التجارة والخدمات اللوجستية لدعم نمو التجارة وتعزيز ريادة الأعمال.

وتحرص الغرفة على تنوع أدواتها ومبادراتها لتمكين مجتمع الأعمال في الإمارة وزيادة الاستثمارات المباشرة عبر "المشاركة في الفعاليات والمعارض الخارجية، وتنظيم الملتقيات الدولية، واستقبال الوفود التجارية لبحث سبل التعاون وزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة"، إلى جانب تكثيف جهود مجموعات الأعمال التابعة للغرفة، وتنفيذ سلسلة من زيارات تعزيز العلاقات، بهدف توفير منصات مستدامة للتواصل ورصد الأفكار والمقترحات التطويرية، بما يسهم في دعم مصالح الأعضاء وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين منشآت القطاع الخاص.