"مصفوت للرماية والفروسية" يعتمد مسابقات لكبار المواطنين والناشئين

عجمان في 11 نوفمبر/ وام / أعلن نادي مصفوت للرماية والفروسية، اعتماد خطة موسمية للفعاليات، وبرامج مسابقات أخرى وتأهيل للناشئين وكبار المواطنين، وتنظيم فعاليات مختلفة لجميع الفئات من مختلف إمارات الدولة.

وقال حمد سعيد ضحي الكعبي، رئيس مجلس الإدارة، إن الإقبال الكبير على تنظيم الفعاليات الخاصة بالرماية داخل النادي، يأتي بفضل الأجواء المحفزة، والمنشآت الحديثة، والميادين المجهزة لمختلف أنواع منافسات الرماية.

وأشار إلى أن النادي يستعد لتنظيم مهرجان الوحدات المساندة خلال الفترة المقبلة بعد اكتمال الترتيبات، بالإضافة إلى برامج التدريبات للمواطنين والمقيمين في الميادين المختلفة.

وأثنى الكعبي على نجاح استضافة الجولة الثالثة من بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة مطلع الأسبوع الجاري، وتتويج الفائزين في فئات بندقية السكتون لكبار المواطنين، وبندقية" 308" منظار، وفرق السكتون لإسقاط الصحون، والمسدس "9 ملم".