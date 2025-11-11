"دبي للشركات العائلية" يستعرض تجربة "ويلزدورف" في الحفاظ على الثروة العائلية

دبي في 11 نوفمبر/ وام / نظّم مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، أحدث ندوات "سلسلة الحوكمة"، حيث تم استعراض تجربة عائلة ويلزدورف في إدارة ثروتها مع الحفاظ على قيمها العائلية على امتداد الأجيال، وهي العائلة التي ينتمي إليها هانس ويلزدورف، مؤسس علامات الساعات "رولكس".

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، استضافت الندوة بحضور 28 ممثلاً لشركات عائلية في دبي، الدكتور موريتز كوبل، الرئيس التنفيذي لشركة "بيربيتوال"، والتي تشكل الذراع الاستثمارية المستقلة التابعة لعائلة ويلزدورف، حيث استعرض دور شركة "بيربيتوال" ودورها في الحفاظ على الإرث العائلي الممتد لأكثر من مئة عام.

وسلّط الدكتور كوبل الضوء على أهمية الحفاظ على الإرث العائلي، وترسيخ مبادئ الحوكمة العائلية المتينة، وضمان انتقال القيم الأساسية عبر الأجيال، كما استعرض أفضل الممارسات في تقديم الاستشارات للعائلات متعددة الأجيال، وتناول الآليات التي يمكن من خلالها بناء إرث عائلي مستدام يحافظ على القيم ويضمن استمرارية الثروات عبر الأجيال.

وتناول فلسفة الاستثمار التي تتبناها بيربيتوال كشركة عائلية دولية متعددة الأجيال؛ حيث تستثمر في مجموعة واسعة من فئات الأصول مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الخاصة.

وأكد كوبل أهمية هياكل الحوكمة والإدارة المالية المتقدمة للانتقال من نموذج الأعمال العائلية الناجحة إلى رأس المال العائلي المستدام.

وتندرج "سلسلة الحوكمة" ضمن إطار الجهود المستمرة التي يبذلها مركز دبي للشركات العائلية لدعم الشركات العائلية، حيث تضم مجموعة من الندوات التثقيفية التي تتناول مواضيع محورية مثل الأطر القانونية وهياكل الحوكمة، والتي تُعدّ أساسية للتخطيط الفعال للتعاقب القيادي، بما يعزّز الامتثال التنظيمي ونجاح الأعمال على المدى الطويل، كما تتيح السلسلة للمشاركين الاستفادة من تجارب الشركات العائلية الأخرى وتعزيز أطرهم التنظيمية.

وتهدف "سلسلة الحوكمة" إلى مساعدة الشركات العائلية في دبي على مواجهة التحديات الشائعة، وتوسيع نطاق أنشطتها، وتشجيع التواصل وتبادل المعرفة بين الشركات العائلية المحلية والإقليمية والدولية، كما تُوفّر منصة لعرض قصص نجاح الشركات العائلية متعددة الأجيال، والاستفادة من تجاربها الواقعية.