الكويت تستضيف اجتماع مجلس إدارة اتحاد الصحفيين الخليجيين السبت المقبل

الكويت في 11 نوفمبر/ وام / تستضيف جمعية الصحفيين الكويتية، يوم السبت المقبل اجتماع مجلس إدارة اتحاد الصحفيين الخليجيين، في إطار جهود الاتحاد المستمرة لتعزيز التعاون بين جمعيات الصحفيين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير العمل الصحفي المشترك.

وقال عيسى الشايجي، رئيس اتحاد الصحفيين الخليجيين، إن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن مناقشة عدد من الموضوعات التي تصب في مصلحة الصحفيين والصحفيات الأعضاء، إلى جانب بحث سبل تطوير المهنة وتبادل الخبرات بين المؤسسات الصحفية الخليجية.

وأضاف أن الاتحاد يولي اهتماماً خاصاً بتمكين الكوادر الصحفية والإعلامية وتعزيز التواصل بين الجمعيات والهيئات الأعضاء لمواكبة التطورات الصحفية والإعلامية المتسارعة في المنطقة والعالم.

من جانبها، أوضحت رابعه حسين مكي الجمعة، عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين الكويتية ورئيسة لجنة الملتقى الرابع، أن اللقاء سيكون إضافة نوعية للعمل الصحفي الخليجي المشترك، بما يتضمنه من اجتماعات ونقاشات وورش عمل تسهم في الارتقاء بالمهنة، معربة عن أملها في أن تسهم مخرجات الاجتماع في دعم الصحفيين الخليجيين وتوحيد الجهود لمواجهة تحديات المهنة.

وأشارت إلى تميز هذا التجمع بمشاركة أكثر من ثلاثين صحفية وإعلامية من جميع دول مجلس التعاون، مؤكدة أن جمعية الصحفيين الكويتية، كإحدى الجمعيات الرائدة في تمكين المرأة صحفياً وإعلامياً، تؤمن بأن المرأة الخليجية شريك أساسي في مسيرة التطور والازدهار في المنطقة.

من جهتها، أشادت فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية ورئيسة لجنة الصحفيات الخليجيات، بهذه المبادرة الرائدة من جمعية الصحفيين الكويتية، مثمنة جهودها في إنجاح هذا الحدث الصحفي الخليجي مؤكدة أن مشاركة أكثر من ثلاثين صحفية وإعلامية خليجية يمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز وتطوير العمل الصحفي الخليجي المشترك، مشيرة إلى أن هذه التظاهرة النسائية الأولى من نوعها تحت مظلة اتحاد الصحفيين الخليجيين تعكس روح التعاون والتكامل بين مؤسسات العمل الصحفي في دول مجلس التعاون.