بنك أم القيوين الوطني يفوز بجائزة "نافس" لعام 2024–2025

أم القيوين في 11 موفمبر / وام / فاز بنك أم القيوين الوطني بجائزة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" في دورتها الثالثة لعام 2024–2025، ضمن فئة المنشآت الصغيرة، تقديراً لجهوده المتميزة في رفع نسب التوطين وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز دوره في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في دولة الإمارات.

ويواصل البنك أداء دور ريادي ومحوري في تطوير الكفاءات الوطنية ضمن القطاع المصرفي والمالي في الدولة، عبر برامج التوطين والمبادرات التدريبية المتخصصة التي تُرسّخ ثقافة عمل قائمة على الابتكار والشمولية، بما يعزز جاهزية الكوادر الوطنية ويؤهلها للريادة في مختلف مجالات العمل المصرفي.

وتعكس هذه الجائزة التزام بنك أم القيوين الوطني بتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز مشاركة المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، من خلال توفير مسارات مهنية مستدامة تسهم في تنمية القدرات الوطنية وتطويرها على المدى الطويل.

وقال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني إن الجائزة تجسد رفع معايير التميز ودعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، وإن هذا التكريم يعكس التزام بنك أم القيوين بالاستثمار في الكفاءات الوطنية التي تعد ركيزة أساسية لقوة البنك ونموه المستدام، مشيراً إلى أن البنك سيواصل تعزيز بيئة العمل لتكون حاضنة للتعلم والابتكار والريادة.

وأكد العوضي أن البنك منذ تأسيسه أولى اهتماماً استراتيجياً بالعنصر البشري الإماراتي، وجعل التوطين والتنمية البشرية في صميم رؤيته، لتتوج الجهود في هذا الجانب بحصول البنك على عدة جوائز تقديراً لمساهماته في مجالات التوطين والمسؤولية المجتمعية.

يذكر أن جائزة نافس تقدم تقديراً للمؤسسات والأفراد الإماراتيين الذين يُسهمون بفاعلية في تحقيق أهداف التوطين الوطنية، وترسيخ مفاهيم التميز في تطوير الكفاءات الوطنية، دعماً لمسيرة التنويع الاقتصادي ورؤية الإمارات 2031.

ويجسد برنامج نافس، الذي أُطلق ضمن مشاريع الخمسين عام 2021، رؤية طموحة لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، من خلال مبادرات نوعية تتيح فرصاً تدريبية ومهنية مستدامة تُسهم في تمكين الكفاءات الإماراتية ودعم مسيرة الدولة نحو الريادة والابتكار.