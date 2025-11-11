"الصحة" تعزز التعاون مع إسبانيا في مجال التبرع وزراعة الأعضاء البشرية

برشلونة في 11 نوفمبر /وام/ اختتم وفد من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا، استهدفت تعزيز التعاون في مجال تطوير برامج نقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، بما ينسجم مع أهداف الوزارة في توسيع الشراكات العالمية لتعزيز جودة الحياة.

وتناولت الزيارة آليات تبادل الخبرات مع أبرز المؤسسات الأكاديمية والطبية في مجال التبرع وزراعة الأعضاء، إلى جانب الاطلاع على أحدث التقنيات والممارسات الطبية العالمية في هذا التخصص الحيوي.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الجهود إلى تعزيز مكانة الإمارات كنموذج رائد في تنظيم زراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، وتوحيد الجهود الوطنية لتحسين جودة حياة المرضى، بما يجسد قيم العطاء الإنساني الراسخة في المجتمع الإماراتي.

وشمل برنامج الزيارة سلسلة من اللقاءات العلمية والجولات الميدانية؛ حيث زار الوفد جامعة برشلونة (CREATIO)، واطلع على أحدث الأبحاث والتطبيقات في مجالات العلاج الخلوي، والطب التجديدي، والعلاج الجيني، كما تفقد مرافق الجامعة ومختبراتها البحثية المتقدمة التي تُعد من بين الأبرز على مستوى أوروبا في هذا المجال.

وزار الوفد مستشفى برشلونة الجامعي (Hospital Clinic of Barcelona)، وتعرف فيه إلى وحدة تنسيق زراعة الأعضاء وآليات حفظ الأعضاء باستخدام الأجهزة المتطورة، واطلع على برامج التبرع بعد الوفاة (DCD) وتقنيات الإرواء الخارجي للأعضاء (Ex-situ Perfusion) التي تسهم في رفع نسب نجاح عمليات الزراعة، كما ناقش مع المسؤولين في الجامعة أهمية إدراج برنامج التبرع بعد الوفاة القلبية (DCD)، لتوسيع نطاق التبرع بالأعضاء وزيادة فرص الحصول على أعضاء قابلة للزراعة، الأمر الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى المسجلين بقائمة انتظار الزراعة وتقليص هذه القوائم لعمليات زراعة حيوية مثل الكبد والكلى والرئتين.

وعقد وفد الوزارة اجتماعاً موسعاً مع مؤسسة (DTI Foundation)، الرائدة في مجال زراعة الأعضاء، والتي قدم مسؤولوها عروضا تعريفية حول البرامج التعليمية والبحثية المتخصصة، وأحدث التقنيات في حفظ الأعضاء وبنوك الأنسجة والبحوث الحيوية. كما بحث الجانبان آفاق التعاون المستقبلي في المجالات التدريبية والعلمية والتقنية ذات الصلة.

ترأس وفد الوزارة، سعادة الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي والمشرف على البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة "حياة"، فيما ضم الوفد الدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، والدكتورة ماريا غوميز، مديرة المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، والدكتورة فتحية العوضي، المشرفة على برامج التدريب في زراعة الأعضاء بالدولة.

وأكد الدكتور أمين الأميري، أن هذه الزيارة تجسد الرؤية الوطنية في بناء منظومة صحية متكاملة ترتكز على تقوية الشراكات مع المؤسسات الرائدة ومد جسور التعاون الدولي، مشيراً إلى أن برنامج "حياة" يعكس الجهود الوطنية في مجال التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، ويعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز جودة الحياة، وإنقاذ الأرواح، ودعم الاستدامة الصحية من خلال الاطلاع على التجارب العالمية التي تسهم في تطوير الكوادر والخبرات الوطنية.