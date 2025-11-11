راشد بن حميد يشهد إطلاق "برج موجان" ويشيد بجاذبية الاستثمار العقاري في عجمان

عجمان في 11 نوفمبر/ وام / حضر الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عقارات عجمان "عقار"، فعاليات اليوم الأول من حفل إطلاق "برج موجان"، المشروع السكني الفاخر على كورنيش عجمان، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام من 11 إلى 13 نوفمبر الحالي في فندق عجمان ـ قاعة الزوراء، وسط حضور وإقبال واسع من المستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري.

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي، عن إعجابه بالإقبال الكبير والتنظيم المتميز الذي شهده حفل الإطلاق، مؤكداً أنّ هذا الحضور يعكس ثقة المجتمع والمستثمرين بالبيئة الاستثمارية في عجمان، ويجسد مكانة المشاريع التي تطورها "عقار" كمحركات رئيسية للنمو العقاري في الإمارة.

وأضاف أنّ برج موجان يمثل إضافة نوعية إلى المشهد العمراني في عجمان، بفضل تصميمه العصري، ومعاييره العالية في الجودة والفخامة والاستدامة.

ويمتد المشروع على مساحة بناء إجمالية تبلغ نحو 150 ألف متر مربع، ويضم 841 وحدة سكنية متنوعة بين استوديوهات وشقق من غرفة إلى أربع غرف نوم، موزعة على 40 طابقاً سكنياً، إضافة إلى طابق أرضي وخمسة طوابق مخصصة للمرافق والخدمات، وثلاثة طوابق لمواقف السيارات تتسع لأكثر من ألف سيارة.

ويندرج المشروع ضمن خطط المؤسسة لتطوير مشاريع سكنية بمواصفات عصرية تجمع بين التصميم والموقع الاستراتيجي وجودة المعيشة، مع توفير خيارات دفع مرنة لتمكين العملاء من التملك وفق احتياجاتهم.