نحو 355 مليون درهم أرباح "أبوظبي الوطنية للتأمين" خلال 9 أشهر

أبوظبي في 11 نوفمبر /وام/ حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين صافي أرباح قبل احتساب الضريبة بلغ 395 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 15.3% عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت الأرباح بعد الضريبة لهذه الفترة 354.7 مليون درهم بنسبة نمو بلغت 15.2%.

وتجاوز إجمالي الأقساط المكتتبة 7.207 مليار درهم، بزيادة سنوية بنسبة 17.4%، وحافظت الشركة على نسبة مجمعة بلغت 93.2%.

وأعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، خلال الربع الثالث، عن توقيع شراكةً إستراتيجيةً طويلة الأمد مع "أليانز تريد" في الشرق الأوسط، بهدف تعزيز الوصول إلى حلول تأمين الائتمان التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمكّن هذه الشراكة الشركات من حماية تدفقاتها النقدية، والحد من مخاطر تعثر العملاء في السداد، واستكشاف أسواق جديدة بثقة أكبر.

وأكدت الشركة مواصلة استثمارها في الدمج المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في سلسلة قيمتها لتعزيز الكفاءة وتحسين تجربة العملاء.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إن الأداء القوي الذي حققته الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 يظهر مرونة نموذج أعمالها ونجاح مبادراتها الإستراتيجية للنمو، وأنها ستواصل التوسع في أعمالها الرئيسية، يدعمها في ذلك الإدارة المنضبطة والقوية للاكتتاب والاستثمارات الحكيمة، مشيرا إلى أن التركيز سيظل منصباً على تحقيق قيمة مستدامة لمساهمي الشركة، مع تعزيز دورها كداعم رئيس للنمو الاقتصادي لدولة الإمارات.

من جهته، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إن الشراكتنا الجديدة مع "أليانز تريد" تمثل خطوة مهمة في توسيع نطاق عروض الشركة التأمينية المتخصصة.

وبلغت إجمالي إيرادات أعمال التأمين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 6.1 مليار درهم، بالمقارنة مع 5.2 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل نمواً بنسبة 16.1% على أساس سنوي.

وارتفع صافي إيرادات الاستثمار إلى 223.3 مليون درهم، بزيادة قدرها 10.4% مقارنة بالعام الماضي.