فلاي دبي تنضم الى ميثاق قيادة السلامة للاتحاد الدولي للنقل الجوي

دبي في 11 نوفمبر/ وام / أعلنت فلاي دبي اليوم عن توقيعها ميثاق قيادة السلامة للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، وذلك في خطوةً نحو تعزيز ثقافة السلامة لديها.

ويؤكد هذا الميثاق، الذي وقّعه غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، التزام الناقلة الراسخ بالحفاظ على أعلى معايير السلامة في مختلف دوائر وعمليات الشركة.

وبذلك تنضم فلاي دبي الى قائمة متنامية تضم أكثر من 150 شركة طيران عالمية، مما يعكس التزامها المستمر بالتميز في مجال السلامة وجهودها المتواصلة لتعزيز ثقافة سلامة راسخة تُعطي الأولوية لراحة مسافريها وكوادرها.

ويعد ميثاق قيادة السلامة التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي مبادرة عالمية رائدة، تم تطويرها بالتعاون مع هيئات ومؤسسات القطاع في العالم، والتي تهدف الى تعزيز السلامة من خلال مشاركة القيادة المرئية، وتمكين قادة الطيران من تنمية الوعي بالسلامة والثقة والمساءلة عبر جميع مستويات وعمليات الشركة.

وأكد غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، التزام الناقلة بأعلى معايير سلامة الطيران، مشيراً إلى أنه من خلال دمج المبادئ التوجيهية للميثاق في عملياتنا اليومية ومشاركة خبراتنا ورؤانا وأفضل الممارسات، نهدف إلى المساهمة بشكل أكبر في قطاع طيران عالمي أقوى وأكثر أمانًا، وتبقى مسألة تعزيز ثقافة السلامة أولوية قصوى في فلاي دبي، ونتطلع إلى العمل مع شركائنا في الصناعة للحفاظ على السلامة في مختلف عملياتنا.

من جانبه قال خالد الحميدان، نائب الرئيس الأول للامتثال والسلامة والاستدامة في فلاي دبي، إن الانضمام إلى ميثاق قيادة السلامة التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي يمثل انجازاً مهماً في رحلة فلاي دبي لتعزيز ثقافة السلامة لدينا باستمرار.