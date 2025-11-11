دبي تستضيف المؤتمر الدولي الثالث لجراحة القولون والمستقيم 14 نوفمبر

دبي في 11 نوفمبر/ وام / تستضيف دبي المؤتمر الدولي الثالث لجراحة القولون والمستقيم، الذي تنظمه جمعية الإمارات لجراحة القولون والمستقيم خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الحالي ويجمع نخبة من الجراحين والخبراء والباحثين من أكثر من 20 دولة لمناقشة أحدث الابتكارات والتقنيات في هذا التخصص الدقيق.

ويؤكد المؤتمر، ريادة الإمارات ودورها المتنامي في تطوير التعليم الطبي والتعاون البحثي العالمي.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 60 متحدثاً دولياً من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط في المؤتمر، الذي يقام بالتعاون مع منظمة كرون وكوليتس الأوروبية "ECCO" والجمعية السعودية لجراحة القولون والمستقيم ومبادرة الأبحاث المفتوحة "Open Source Research".

وتسلط جلسات المؤتمر المتخصصة الضوء على الجراحة الروبوتية والتدخلات طفيفة التوغل، إلى جانب الذكاء الاصطناعي في تخطيط العمليات الجراحية وتحليل البيانات لتحسين نتائج مرضى القولون والمستقيم.

وتتضمن فعاليات المؤتمر تنظيم ورش عمل تطبيقية تتيح للأطباء فرصة التعرف على أحدث التقنيات الجراحية بطرق عملية تدمج الدقة العلمية بالخبرة الميدانية، بالإضافة إلى عقد برامج تدريبية مخصصة للأطباء المقيمين والممرضين وأخصائيي الرعاية الصحية لتنمية الكفاءات وضمان استمرارية التميز الطبي المهني.