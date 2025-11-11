"راكز" و"الإمارات دبي الوطني" يتعاونان لتسهيل الخدمات المصرفية للمستثمرين

رأس الخيمة في 11 نوفمبر /وام/ وقعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني بهدف تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى ضمن منظومة "راكز" إلى الخدمات المصرفية للشركات التي يوفرها البنك بشكل أكثر سلاسة وفعالية.

وتهدف الشراكة إلى تسريع وتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية للمستثمرين عبر قناة دعم مخصّصة، إلى جانب العمل في المرحلة القادمة على التكامل الرقمي بين أنظمة الجهتين من خلال واجهات برمجة التطبيقات "API"، الأمر الذي سيسمح بإرسال بيانات طلبات فتح الحسابات بشكل مباشر وتقليل زمن المعالجة ومتطلبات المستندات.

كما ستتيح "راكز" لعملائها الوصول المباشر إلى منصة بنك الإمارات دبي الوطني عبر قنواتها الرقمية، باعتباره الشريك المصرفي الإستراتيجي لبيئتها الاستثمارية.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" إن التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، يهدف إلى توفير الدعم المالي المناسب للشركات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، وبما ينسجم مع تطلعات مجتمع الأعمال في المجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى.

من جانبه أكد حمد زايد، رئيس إدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية للأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني،التزام البنك بدعم قطاع الأعمال عبر توفير حلول تمويلية تمكن الشركات من تحقيق طموحاتها في النمو والتوسع.

وتأتي هذه الشراكة انسجاما مع جهود "راكز" الهادفة إلى تطوير بيئة أعمال مرنة في إمارة رأس الخيمة، عبر توفير بنية مصرفية موثوقة تسهم في دعم استدامة الاستثمارات وتوسّعها وبفضل هذا التكامل، تعزز راكز حضور الإمارة كوجهة استثمارية توفر حلولا شاملة تمكن الشركات من تأسيس أعمالها وتطويرها ضمن بيئة داعمة ومحفزة للنمو.