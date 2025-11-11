في اجتماعها بأبوظبي.."لجنة أفريقيا والشرق الأوسط" لـ "أيوسكو" تناقش الأصول الرقمية ونظام "I-SCAN" العالمي لحماية المستثمر

أبوظبي في 11 نوفمبر/ وام / ناقشت اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط "AMERC"، التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "أيوسكو"، عدداً من الأولويات والموضوعات الرئيسية التي ترسم ملامح أسواق رأس المال في المنطقة، وذلك خلال اجتماعها الذي عقد اليوم في أبوظبي.

وركزت النقاشات المعمقة للأعضاء على ثلاثة مجالات رئيسية: أولاً، تعميق أسواق رأس المال وتنويعها، من خلال استكشاف الفرص والتحديات، بما في ذلك بحث دور الأصول الافتراضية في توسيع قاعدة المشاركين في السوق؛ ثانياً، تعزيز تكامل أسواق رأس المال على الصعيد الإقليمي، عبر تبادل التجارب والدروس المستفادة من المبادرات الرامية لتقوية الترابط بين الأسواق؛ وثالثاً، توطيد أواصر التعاون الإشرافي والرقابي عبر الحدود، وتطوير القدرات الرقابية وآليات التنسيق لضمان التصدي للمخاطر الناشئة والمستمرة وإدارتها بفاعلية.

كما استعرض الاجتماع المستجدات المتعلقة بأولويات المنظمة على الصعيد العالمي، بما فيها التطورات الخاصة بالمخاطر الناجمة عن مزاولة الأنشطة الإلكترونية في أسواق الأوراق المالية الرقمية.

وتم التطرق أيضاً إلى نظام "آي سكان I-SCAN" الذي أطلقته المنظمة، وهو نظام تحذير عالمي صُمّم لتعزيز حماية المستثمرين عبر تجميع التنبيهات الصادرة عن الهيئات التنظيمية حول العالم بشأن الشركات والأنشطة الاستثمارية المشبوهة أو غير المرخصة.

عقد الاجتماع برئاسة سعادة وليد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، والذي يتولى رئاسة اللجنة الإقليمية منذ انتخابه للمنصب في أكتوبر 2025، وشهد الحدث مشاركة ممثلين عن منظمة "أيوسكو" وكبريات الهيئات التنظيمية وهيئات الأسواق المالية من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي كلمته الافتتاحية، استعرض العوضي رؤيته الهادفة إلى ترسيخ دور اللجنة كمنصة لتعزيز التعاون والابتكار وبناء أسواق أكثر مرونة، وأكد أهمية توطيد التعاون عبر الحدود وإرساء أطر تنظيمية متينة تسهم في دفع عجلة النمو الشامل والمستدام في أسواق رأس المال الإقليمية.

وقال إن اللجنة ستواصل جهودها لدعم وترسيخ الابتكار للوصول إلى أسواق رأس مال أكثر مرونة في المنطقة، مشدداً على أنه "من خلال توحيد الجهود وتضافر المساعي يمكننا ضمان استمرار أسواقنا في الحفاظ على قدرتها التنافسية، وتمكينها من تبنّي نهج استباقي لمواكبة التطورات التي تشهدها الساحة العالمية".

ويعد هذا الاجتماع، الذي بحث كذلك الأنشطة المستقبلية للجنة، منبرا دوريا يستعرض من خلاله الأعضاء المستجدات المتعلقة بالأسواق والمبادرات التنظيمية، بما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والكفاءة وحماية المستثمرين.

وتواصل اللجنة، برئاسة وليد العوضي، جهودها لتحقيق رؤيتها المتمثلة في ترسيخ التعاون والشفافية والابتكار، بما يدعم مساهمة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في صياغة معايير أسواق رأس المال العالمية.