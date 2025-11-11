الاتحاد لائتمان الصادرات توقع اتفاقية تعاون مع تشاد

أبوظبي في 11 نوفمبر/ وام / وقعت "الاتحاد لائتمان الصادرات"، مذكرة تفاهم مع جمهورية تشاد، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد.

جرت مراسم التوقيع خلال منتدى الإمارات – تشاد للاستثمار والتجارة في العاصمة أبوظبي، والذي شهد حضور كبار المسؤولين والقادة الحكوميين من كلا البلدين، بمن فيهم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية.

ووقّع الاتفاقية كل من سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي للشركة، ومعالي طاهر حامد نغيلين، وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي في تشاد.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن الإمارات ترتبط مع جمهورية تشاد بعلاقات صداقة قائمة على أسسٍ راسخة من الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، ولدى الدولتين التزام مشترك بمواصلة الارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية انطلاقاً من تجارتهما غير النفطية المزدهرة، حيث وصلت التبادلات التجارية إلى 2.4 مليار دولار في النصف الأول من 2025، بزيادة قياسية 166% مقارنة بالفترة المقابلة من 2024، إذ بلغت نحو ملياري دولار خلال العام 2024.

وأضاف أن الاتفاقية الموقّعة بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وجمهورية تشاد محطة جديدة في مسيرة شراكتنا المتنامية، إذ تفتح آفاقاً واعدة للتعاون في قطاعاتٍ حيوية.

وأوضح أن هذه الاتفاقية تعكس التوجُّهات الإستراتيجية لدولة الإمارات والرامية إلى تعزيز وتنوُّع روافد الاقتصاد الوطني وزيادة زخم التجارة العالمية، لا سيما مع الأسواق الناشئة التي تتمتع بإمكانات نموٍ هائلة، ويؤكد النمو المتواصل في عمليات التصدير وإعادة التصدير للسلع غير النفطية من الدولة إلى الأسواق الأفريقية، والمؤمّنة من قبل الاتحاد لائتمان الصادرات، نجاحنا في دفع عجلة النمو التجاري نحو آفاق أرحب، وترسيخ شراكاتنا النوعية، ونتطلع لمواصلة تطوير علاقاتنا مع شركائنا في إفريقيا، وتعزيز النمو المستدام استناداً إلى الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية.

وترسي مذكرة التفاهم أساساً للتعاون المشترك في مجالات الترويج للتجارة والاستثمار، بهدف تمتين الروابط الاقتصادية ودعم نمو حركة الصادرات والواردات بين الإمارات وتشاد.

وفي هذا الصدد، سيعمل الجانبان على تعزيز حلول تمويل الصادرات والتأمين التجاري، لتمكين الشركات من دخول أسواق جديدة مع تقليل المخاطر المرتبطة بالتجارة عبر الحدود.

وقالت سعادة رجاء المزروعي، إن مذكرة التفاهم مع جمهورية تشاد تشكّل خطوةً نوعية تدعم رؤية الشركة في تمكين المُصدرين والمستثمرين الإماراتيين وتسهيل وصولهم إلى نطاقٍ أوسع من الأسواق العالمية الواعدة، ونطمح من خلال هذه الشراكة إلى تيسير حلول تمويل الصادرات والتأمين التجاري الكفيلة بتقليل مخاطر المعاملات عبر الحدود، ودعم المشاريع المشتركة باعتبارها محركاتٍ للتنمية المستدامة.

وأضافت سعادتها أن هذا التعاون يجسد الدور المحوري الذي تضطلع به شركة الاتحاد لائتمان الصادرات كمحفّزٍ للنمو والمرونة الاقتصادية والتعاون التجاري مع الأسواق الإفريقية، كما يسهم في ترسيخ المكانة المرموقة لدولة الإمارات على الخريطة التجارية الإقليمية والدولية، ونعمل مع نظرائنا في جمهورية تشاد على فتح آفاق تمويلية جديدة لمشاريع مستدامة وقائمة على الابتكار في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والبنية التحتية، والتحوُّل الرقمي.

وتشمل مجالات التعاون تحت مظلة الاتفاقية دعم المبادرات المشتركة وتبادل المعرفة في مجالات ائتمان الصادرات، وحماية الاستثمارات، وإدارة مخاطر التجارة، إلى جانب تعزيز المشاريع المشتركة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي في كلا البلدين.

ويجسّد هذا التعاون المساعي الحثيثة للاتحاد لائتمان الصادرات لتوسيع شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات على الصعيد العالمي، لا سيما ضمن الأسواق الإفريقية، بما يتماشى مع المستهدفات الطموحة التي تتبناها الدولة لتعزيز التعاون بين دول الجنوب، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتبنّي الابتكار المالي كمحركٍ للتجارة.