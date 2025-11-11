850 سباحاً من 90 جنسية في النسخة الأولى من بطولة الموهوبين للسباحة

أبوظبي في 11 نوفمبر / وام / يشارك 850 سباحاً وسباحة من أكثر من 90 جنسية في النسخة الأولى من بطولة «الموهوبين للسباحة»، التي تُقام يومي 15 و16 نوفمبر الحالي في مسبح مدينة محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، بتنظيم لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية.

وأعلنت اللجنة المنظمة، برئاسة سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، عن تشكيل لجنة فنية متخصصة تضم مجموعة من المدربين المواطنين والأجانب، لتقييم أداء السباحين وفق معايير دقيقة تشمل المهارة والسرعة والأسلوب والجاهزية البدنية، بهدف اختيار أفضل العناصر الواعدة القادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية مستقبلاً.

وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تُعد الأولى من نوعها في بطولات السباحة المحلية، وتشكل بداية منهجية لتبني نظام اكتشاف وتطوير المواهب في رياضات الماء، بما يتماشى مع رؤية وزارة الرياضة في بناء منظومة مستدامة لتأهيل الرياضيين الموهوبين في مختلف إمارات الدولة.

وشهدت البطولة إقبالاً كبيراً من الأندية والأكاديميات، حيث يشارك فيها نادي أبوظبي للرياضات المائية، ونادي الفجيرة، ونادي الحمرية، ونادي مليحة، بعدد كبير من السباحين المواطنين، إلى جانب مشاركة واسعة من الأكاديميات الخاصة.

وأكدت اللجنة المنظمة أن الاستعدادات متواصلة لضمان نجاح الحدث على المستويين التنظيمي والفني، وتوفير بيئة تنافسية مثالية تتيح للسباحين إبراز مهاراتهم في أجواء احترافية.