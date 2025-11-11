"محمد بن راشد للفضاء" يكرم الطلبة المشاركين في برنامج أبحاث علوم الفضاء 2025

دبي في 11 نوفمبر/ وام / كرم مركز محمد بن راشد للفضاء نخبة من الطلبة الإماراتيين والمشرفين المشاركين في برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين 2025، خلال حفل أقيم في مقر المركز، تقديرا لجهودهم في تنفيذ مشاريع بحثية متقدمة تعكس طموح الدولة في ريادة قطاع الفضاء إقليمياً وعالمياً.

ويأتي البرنامج في إطار إستراتيجية المركز لتأهيل جيل جديد من الباحثين الإماراتيين عبر بيئة محفزة على الابتكار والبحث العلمي، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية محلياً وعالمياً.

وشهد البرنامج مشاركة طلبة من جامعات مرموقة من داخل الدولة وخارجها، منها جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة الشارقة، وجامعة نيويورك أبوظبي، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حيث عملوا تحت إشراف خبراء المركز ضمن مشاريع تناولت علوم الفضاء وصحة الإنسان في الفضاء والهندسة.

وأكد سعود كرمستجي، مدير إدارة الاتصال الإستراتيجي والعلاقات العامة في المركز، أن البرنامج يجسد رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، وتمكين الشباب من الإسهام في مستقبل الدولة العلمي والتقني، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز مكانة الإمارات في قطاع الفضاء عالمياً