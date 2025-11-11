"الوطنية لحقوق الإنسان" تشارك في الاجتماع السنوي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ

فيجي في 11 نوفمبر/ وام / تشارك الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع السنوي الثلاثين والمؤتمر الدوري لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "APF"، الذي انطلقت أعماله اليوم وتستضيفه لجنة حقوق الإنسان ومناهضة التمييز في جمهورية فيجي ويستمر حتى 13 نوفمبر الحالي، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وترأس وفد الهيئة إلى المؤتمر سعادة الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام للهيئة، وضم عدداً من المسؤولين في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

وتأتي مشاركة الهيئة في إطار حرصها على تعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات مع نظرائها في المنطقة حول أفضل الممارسات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية.

ويتناول المؤتمر هذا العام عدداً من القضايا المحورية، من أبرزها المساواة بين الجنسين، والبيئة والتغير المناخي، حيث جرى بحث التحديات المشتركة واستعراض التجارب الإقليمية في التعامل معها.

كما يتم استعراض أعمال لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "GANHRI"، إلى جانب مناقشة دور منتدى آسيا والمحيط الهادئ في دعم المؤسسات الوطنية في الإقليم في مسألة الاعتماد وتعزيز امتثالها لمبادئ باريس، وذلك بما يسهم في تطوير قدراتها المؤسسية وضمان استقلاليتها وفاعليتها.

والتقى وفد الهيئة على هامش المؤتمر سعادة سمر خالد الحاج، رئيسة الدورة الحالية لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيسة المركز الوطني لحقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية، تأكيداً على أهمية تعزيز العلاقات الدولية مع مجموعة منتدى آسيا والمحيط الهادئ والدور المهم الذي يضطلع به المنتدى في دعم المؤسسات الوطنية في الإقليم.

وأكد وفد الهيئة خلال مشاركته التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم القيم الإنسانية وتعزيز مبادئ المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وتطوير آليات العمل المؤسسي، بما يسهم في رفع كفاءة أداء المؤسسات الوطنية في المنطقة وترسيخ حضورها الدولي.