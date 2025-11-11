الإعلان عن تفاصيل مونديال "الكيك بوكسينج" في أبوظبي بمشاركة 150 دولة

أبوظبي في 11 نوفمبر / وام / تستعد إمارة أبوظبي لاستقبال 2000 رياضي يمثلون 150 دولة، في بطولة العالم للكيك بوكسينج "السينيرز والماسترز"، من 21 إلى 30 نوفمبر الحالي.

وتقام البطولة في مركز أدنيك أبوظبي، لأول مرة في الشرق الأوسط، وينظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج.

وأعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، اليوم، بدء وصول وفود المنتخبات العالمية على مدار يومي 21 و22 نوفمبر، تمهيدا لحفل الافتتاح الرسمي في مركز"أدنيك أبوظبي" يوم 23 نوفمبر.

وأكد انطلاق المنافسات التأهيلية على مدار أيام 24 و25 و26 نوفمبر، بنزالات فئتي الحلبة والتاتامي، ومنافسات أصحاب الهمم، بينما تقام نهائيات فئة الماسترز يوم 27 نوفمبر، ثم في اليوم التالي الأدوار النهائية لرياضات التاتامي والحلبة، واختتام الفعاليات يوم 29 نوفمبر بمنافسات الفرق "بوينت فايت"، تليها مراسم التتويج.

وقال علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، إن البطولة خطوة جديدة في مسيرة حرص الدولة على استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، ومحطة فارقة في تاريخ اللعبة، مؤكدا العمل مع الاتحاد الدولي والشركاء، لضمان تنظيم نسخة استثنائية، لتعزيز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للفنون القتالية.