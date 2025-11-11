"الوطني الاتحادي" يشارك في اجتماع "لجنة التنسيق البرلماني" للمجالس التشريعية الخليجية بالبحرين

أبوظبي في 11 نوفمبر/ وام / شارك وفد المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافه مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة.

وضم الوفد المشارك في الاجتماع سعادة الدكتورة مريم عبيد البدواوي، وسعادة شيخة سعيد الكعبي، عضوتي اللجنة، عضوتي المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، إلى جانب ممثلي المجالس التشريعية الخليجية.

وتم خلال الاجتماع اعتماد مشروع جدول أعمال الاجتماع الدوري التاسع عشر لأصحاب المعالي والسعادة مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون المقرر عقده بتاريخ 13 نوفمبر الجاري.

كما اطّلعت اللجنة على توصيات ندوة "الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي"، التي نظمها المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، وناقشت مقترحات المواضيع الخليجية المشتركة لعام 2026 المقدمة من المجالس التشريعية الخليجية، ومنها العمل المناخي الخليجي المشترك، ودعم الاقتصاد الخليجي المستدام، وتعزيز التشريعات الرقمية.

واستعرضت اللجنة آلية تفعيل قرار تعزيز التعاون البرلماني الخليجي الأوروبي، والتحضير لعقد المؤتمر البرلماني الخليجي الأوروبي المزمع تنظيمه في بروكسل خلال شهر يونيو 2026، إلى جانب مناقشة سبل تنفيذ استراتيجية تعزيز التعاون والتكامل بين المجالس التشريعية الخليجية، الهادفة إلى تكثيف التنسيق وتبادل الخبرات البرلمانية.

كما تناول الاجتماع مقترح انضمام الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى الاتحاد البرلماني الدولي بصفة مراقب، وبحث تعزيز التعاون مع برلمانات أمريكا اللاتينية ومجموعة الكاريبي، ومع برلمان أوكرانيا، إضافة إلى إعداد مسودة البيان الختامي للاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية للدورة الحالية.