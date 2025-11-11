جامعة الشارقة و"بروأكتيف لينك" توقعان مذكرة لتعزيز التعليم في زراعة الأسنان

الشارقة في 11 نوفمبر /وام/ وقّعت جامعة الشارقة، ممثلة بكلية طب الأسنان، مذكرة تفاهم مع شركة "بروأكتيف لينك للمعدات الطبية" الموزع الحصري لمنتجات شركة "بايوهورايزونز" العالمية المتخصصة في أنظمة زراعة الأسنان، وذلك بهدف دعم البرامج التعليمية والبحثية وتطوير مهارات طلبة الكلية في مجال التدريب على تقنيات زراعة الأسنان الحديثة.

وقّعت المذكرة عن الجامعة الأستاذة الدكتورة سوسن القواص، القائم بعمل عميد كلية طب الأسنان، وعن شركة "بروأكتيف لينك" المهندس محمد أنس عاصي، الرئيس التنفيذي للشركة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والتطبيقي بين الجانبين من خلال توفير أنظمة الزرع السني ومستلزماتها اللازمة للبرامج التدريبية والعملية بالكلية، إلى جانب تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية علمية لطلبة الجامعة بالتعاون مع خبراء متخصصين من الشركة.

وستعمل الشركة، بموجب المذكرة، على تزويد كلية طب الأسنان بمنتجات "بايوهورايزونز" من أنظمة الزرع السني وملحقاتها بما يتوافق مع متطلبات التدريب العملي للطلبة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والعلمي اللازم من خلال المستشارين والخبراء المتخصصين في هذا المجال.

وأكدت الأستاذة الدكتورة سوسن القواص أن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص جامعة الشارقة على تعزيز شراكاتها مع مؤسسات القطاع الصحي، بما يسهم في تطوير التعليم العملي والتطبيقي لطلبة كلية طب الأسنان، ومواكبة أحدث التطورات في تقنيات الزراعة السنية على المستوى العالمي.

من جانبه، أشار المهندس محمد أنس عاصي، إلى أن الشركة تسعى من خلال هذه الشراكة إلى دعم الكفاءات الوطنية الشابة وتزويدهم بالمعرفة والخبرة العملية في مجال زراعة الأسنان، بما يسهم في تطوير القطاع الصحي في الدولة.