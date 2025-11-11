بلدية دبي تطلق "عين البلدية الذكية" ضمن أسبوع مستقبل المدن

دبي في 11 نوفمبر/ وام / أطلقت بلدية دبي مبادرة "عين البلدية الذكية" التي ستستخدم الطائرات بدون طيار المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتكون عينًا رقابية ذكية ومتنقلة للبلدية من السماء وذلك لمتابعة حالة المساحات الخضراء وقياس صحة النباتات وإرسال التقارير مباشرة للتنبؤ بالتحديات المحتملة على صحتها بما يعزز قدرة بلدية دبي على الإدارة الذكية للمدينة وتعزيز نهجها كبلدية استباقية تدير المدينة ببيانات المستقبل.

وستجري الطائرات مسحًا جويًا وميدانيًا للمساحات الخضراء الشاسعة في دبي والتي تصل مساحتها إلى 52 مليون متر مربع وتحليل صحة النباتات ورصد أية تحديات محتملة في الري أو الآفات، إلى جانب تحليل البيانات فوريًا عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي مما يتيح للبلدية الانتقال إلى الصيانة التنبؤية والاستباقية ومعالجة التحديات قبل حدوثها وضمان استدامة الغطاء النباتي.

ودعما لهذه المبادرة وقعت بلدية دبي مذكرة تفاهم مع شركة "عنان السماء يو إيه في لصناعة طائرات التحكم عن بعد" بهدف تطوير مسارات التعاون المشترك والبنّاء في مجال تطوير وتوظيف أحدث تقنيات الطائرات بدون طيار وحلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتعزيز العمل البلدي والعمليات الميدانية والرقابية والمحافظة على استدامة الأصول الحضرية والبيئية بما يدعم رؤية دبي المستقبلية لتكون المدينة الأفضل والأجمل والأكثر استدامة.

وقع المذكرة كل من سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي وسعادة راشد حمدان بن خادم النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة "عنان السماء يو أي في لصناعة طائرات التحكم عن بعد" وذلك ضمن فعاليات "أسبوع مستقبل المدن" الذي أطلقته بلدية دبي بالشراكة مع متحف دبي للمستقبل يومي 10 و11 نوفمبر المقبل بمُشاركة نخبة من قادة الفكر والخبراء وصنّاع القرار محليًا وعالميًا.

وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي إن التعاون الجديد مع شركة عنان السماء يمثل خطوة متقدمة تعزز من جهودنا لنكون بلدية استباقية رائدة مدعومة بالطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي لإدارة العمل البلدي وتطوير الخدمات الميدانية في المدينة ونوظف أحدث الابتكارات لإدارة منظومة الزراعة التجميلية والتشجير في دبي.

من جانبه قال سعادة راشد حمدان بن خادم النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة "عنان السماء" إن الاتفاقية تسعى إلى تطوير مشاريع تقنية وأنظمة ذكية تواكب رؤية دبي المستقبلية وتسهم في رفع كفاءة العمليات وتحسين جودة الحياة.

وبموجب الاتفاقية سيقدم الطرفان الدعم التقني والخبرات لتطوير حلول مستقبلية مبتكرة وتبادل المعارف لتجربة وتطبيق نماذج تشغيلية رائدة بما يخدم رؤية بلدية دبي في إدارة عملياتها بمرونة وكفاءة وتوفير خدمات متكاملة لسكان وزوار الإمارة وبما يتوافق مع معايير التخطيط الحضري المتقدمة ويحقق الاستدامة البيئية والإدارة الفعّالة للموارد ويعزز جاذبية وجمالية المدينة.