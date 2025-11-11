سفارة دولة الإمارات في أنقرة تنظم زيارة لوفد إماراتي من قطاع الأغذية إلى إسطنبول

إسطنبول في 11 نوفمبر/ وام / نظّمت سفارة دولة الإمارات في أنقرة، بالتعاون مع غرفة تجارة إسطنبول "ITO"، برنامج عمل متكاملاً لوفد من الشركات الإماراتية العاملة في قطاع الأغذية، وذلك بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وتركيا في هذا القطاع الحيوي الذي يُعدّ أحد ركائز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في البلدين.

وامتدّ البرنامج على مدى يومين حيث تضمن لقاءات ثنائية بين الشركات الإماراتية ونظيراتها التركية، إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من المصانع التركية الرائدة في مجال الصناعات الغذائية، بهدف الاطلاع على التجارب الناجحة واستكشاف فرص التعاون ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة.

وخلال الزيارات، أكد الجانبان أهمية العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، ولا سيما في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" الموقعة بين دولة الإمارات وتركيا، والتي أسهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري في مختلف القطاعات الحيوية.

وخلال الفعاليات، عقدت الشركات الإماراتية لقاءات عمل مع مجموعة من الشركات التركية لمناقشة فرص التعاون في مجالات الأغذية المصنعة، والمنتجات العضوية، وتكنولوجيا الصناعات الغذائية، واستكشاف مجالات جديدة للشراكة تسهم في تبادل المعرفة وتطوير الأعمال بين الجانبين.

وفي الختام، أكد سعادة سعيد ثاني الظاهري سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية التركية أن تنظيم هذا البرنامج يأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع التعاون في القطاعات ذات الأولوية.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تجسد حرص دولة الإمارات على دعم الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وتؤكد أهمية الحوار المباشر وتبادل الخبرات في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.