شرطة الفجيرة تحصد ثلاث جوائز عالمية في الابتكار والتميّز المؤسسي

الفجيرة في 11 نوفمبر /وام/ حصدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ثلاث جوائز دولية مرموقة تؤكد ريادتها في مجالات الابتكار والإبداع، والتحسين المستمر، والصحة والسلامة المهنية.

وتضمنت الجوائز، شهادة التميّز في إدارة الأفكار والابتكار – فئة البلاتينيوم، تقديراً لجهود شرطة الفجيرة في تبنّي نموذج عمل مؤسسي قائم على ترسيخ ثقافة الإبداع وتحفيز بيئة عمل مبتكرة تدعم الأفكار التطويرية وتسهم في تحقيق الاستدامة والتميّز في الأداء الشرطي، والمركز الأول في جائزة الأفكار البريطانية (UK Ideas Awards) عن فئة الصحة والسلامة من خلال مشروعها الريادي "سهم، الذي يجسّد التزامها بتعزيز سلامة العاملين في الميدان وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.

كما حققت شرطة الفجيرة المركز الثاني في فئة التحسين المستمر عن مشروع "الميتا هب (MetaHub)"، الذي يعكس رؤيتها المستقبلية في التحول الذكي وتبنّي الحلول الرقمية المبتكرة في مجالات التوعية والتطوير المؤسسي.

وتسلّم سعادة العميد محمد بن نايع الطنيجي، نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، الجوائز خلال الحفل الدولي الذي أُقيم في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، بحضور نخبة من القيادات الشرطية والخبراء والمبتكرين من دول العالم.

وأعرب سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز العالمي، مؤكداً أنه يُضاف إلى سجل النجاحات الوطنية لوزارة الداخلية، ويُعد ثمرة العمل المؤسسي المتكامل الذي تنتهجه القيادة العامة، والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، اللذين يوليان الابتكار والتميّز المؤسسي أولوية كبرى ضمن مسيرة التطوير الحكومي.

وأكد أن هذه الإنجازات تمثل حافزاً لمواصلة مسيرة الريادة، وترسيخ مكانة شرطة الفجيرة كأنموذج يحتذى به في مجالات التميز والابتكار والتحسين المستمر، انسجاماً مع توجيهات ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نحو تعزيز ثقافة الابتكار والتميّز في منظومة العمل الأمني والشرطي، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل أكثر تقدماً وابتكاراً.