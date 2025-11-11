نهيان بن مبارك: علاقات الإمارات ولبنان تقوم على المحبة الأصيلة .. ورئيس "البلمند": الإمارات منحت شبابنا مستقبلا مشرقا

دبي في 11 نوفمبر / وام / أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، على المشاعر الأخوية العميقة والعلاقات الوثيقة التي تربط لبنان بدولة الإمارات، مشيرا إلى أنها "تقوم – ولله الحمد – على الاحترام المتبادل والمحبة الأصيلة والأخوة المخلصة".

جاء ذلك خلال حضور معاليه حفل العشاء السنوي الذي نظمته جامعة البلمند اللبنانية في فندق سوفيتل دبي ذا بالم، بحضور معالي إلياس بو صعب، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، وسعادة طارق حسن منيمنة سفير جمهورية لبنان لدى الدولة، والدكتور إلياس وراق رئيس الجامعة، إلى جانب حشد كبير من الخريجين وأفراد من الجالية اللبنانية في دولة الإمارات.

وأشار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إلى أن هذا الاحتفال يُعد تعبيراً صادقاً عن الاعتزاز بمسيرة جامعة البلمند، وتقديراً لرسالتها وأهدافها في خدمة المجتمع والارتقاء بالإنسان، سواء في لبنان أو في المنطقة أو في العالم أجمع، ووصفها معاليه بأنها جامعة نشطة ومهمة تسعى نحو تحقيق التميز، وتهتم بطلبتها، وترتبط بخريجيها، وتحرص على تعميق مبادئ التسامح والتكافل والتراحم ومكارم الأخلاق، مستندة إلى أفضل الممارسات العالمية وأسمى المبادئ الإنسانية.

ورحب معاليه بممثلي الجامعة، مؤكداً أن ما يقومون به من عملٍ متميز يمثل حافزاً قوياً لدعم ومساندة الجامعة للارتقاء بها إلى مستويات أرفع، كما أكد معاليه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ترحّب دوما بكل الجهود التعليمية والإنسانية الرامية إلى خدمة المجتمعات العربية، مشيراً إلى أن الإمارات بلد يرتبط بقوة بمسيرة الأمة العربية ويحرص على دعم المؤسسات المثمرة وتعزيز التواصل والمحبة بين أبناء الأمة.

وبين معاليه أن الإمارات، في سعيها لعالم يسوده الحكمة والتعاون، تقدّر مكانة الإيمان والمخزون الروحي في بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق طاقات الإنسان نحو الإبداع والتميز، وأكد للحضور حرصه على أن تستمر الجامعة بكفاءة في أداء رسالتها في التعليم والبحث العلمي ودعم الإبداع والابتكار، إلى جانب تأكيد مبادئ التعايش والسلام.

وقال معاليه : إن لكم أن تفتخروا بما تحققه الجامعة من إنجازات متوالية، وأن تسيروا قدماً في تقديم الدعم والمساندة لها وصولا إلى المزيد من النجاحات في الحاضر والمستقبل على السواء.

واختتم معاليه كلمته بالدعاء بأن تستمر جامعة البلمند جامعة مرموقة، وأن يحفظ الله لبنان الشقيق والإمارات العزيزة والأمة العربية، وأن تنمو أواصر المحبة والتعاون على كل المستويات.

من جانبه، عبر الدكتور إلياس وراق، رئيس جامعة البلمند، عن شكره وتقديره العميق لدولة الإمارات على دعمها المستمر واحتضانها للبنانيين، وقال : نجتمع اليوم ليس فقط بهدف التلاقي مع خريجينا، ولكن أيضا بهدف تقديم الشكر لبلد أعطى شبابنا مستقبلا مشرقا، وحياة كريمة.

وأكد الدكتور وراق في كلمته على التقدّم الأكاديمي للجامعة، مشيراً إلى أنها أصبحت اليوم بمصاف كبرى الجامعات في العالم، تحاكي التطوّر الأكاديمي بلغة الاختبار المتميز والأبحاث المبدعة.

ويأتي هذا الحفل السنوي في إطار تعزيز الروابط الأكاديمية والمهنية بين الجامعة وخريجيها في الإمارات، وتميزت الأمسية بأجواء راقية أحياها الموسيقار غسان الرحباني وفرقته الموسيقية، بمشاركة الفنانة رانيا الحاج والفنان جيلبير جلخ.

واختتمت الأمسية بلقطات تذكارية جمعت معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان مع القيادات الأكاديمية والخريجين، وأكد الحضور أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات السنوية في دبي، مشيرين إلى ما توفره دولة الإمارات من بيئة جامعة تُعزّز الإبداع والابتكار، وتُسهم في بناء جسورٍ مستدامة بين خريجي الجامعة وبيئات عملهم، بما يعزز رسالتها الأكاديمية والإنسانية في خدمة المجتمع وترسيخ قيم التسامح والتعايش.