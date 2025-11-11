"الشارقة الخيرية" توقع اتفاقية لتسهيل عمليات التبرع

الشارقة في 11 نوفمبر/ وام / وقعت تعاونية الشارقة اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية الشارقة الخيرية تهدف إلى تمكين التبرع مباشرة عبر أجهزة نقاط البيع في جميع فروع التعاونية في خطوة نوعية تسعى إلى تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية وتوسيع نطاق المشاركة في دعم المبادرات الخيرية والإنسانية داخل إمارة الشارقة.

وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعها ماجد الجنيد الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة وعبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية في إطار جهود الجهتين لتوظيف الحلول التقنية الحديثة في تسهيل عملية التبرع وربطها بالأنشطة اليومية للأفراد بما يعكس التزامهما بتعزيز ثقافة العطاء المستدام والعمل الخيري المؤسسي القائم على الشفافية والابتكار.

وأكد ماجد الجنيد أن الاتفاقية تأتي انطلاقًا من التزام التعاونية بدورها المجتمعي في دعم المبادرات الخيرية والإنسانية مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا مبتكرًا يدمج بين التكنولوجيا والعمل الخيري موضحا أن المشروع يهدف إلى إتاحة قناة آمنة ومباشرة للتبرع ما يتيح للعملاء المساهمة في دعم المشاريع الخيرية بسهولة دون الحاجة إلى إجراءات إضافية كما يسعى المشروع إلى تعزيز الشفافية في إدارة التبرعات وضمان وصولها إلى الجهات المستفيدة ضمن أعلى معايير والالتزام و تعكس دور التكنولوجيا في خدمة العمل الإنساني وتدعم توجهنا نحو التحول الرقمي في جميع عملياتنا التشغيلية والاجتماعية.

وأكد عبدالله سلطان بن خادم أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الداعية إلى ترسيخ ثقافة العطاء والتكافل مشيراً إلى أن المبادرة تعكس الرؤية التنموية والإنسانية للشارقة التي تضع خدمة الإنسان في مقدمة أولوياتها.