انطلاق فعاليات مهرجان الثروة الحيوانية في أبوظبي

أبوظبي في 11 نوفمبر/ وام / انطلقت فعاليات مهرجان الثروة الحيوانية بمشاركة واسعة وتفاعل كبير من مربي الثروة الحيوانية في الدولة، وذلك ضمن المهرجانات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في دورتها الرابعة، التي تنظمها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في إطار دعم جهود تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز مساهمته في منظومة الأمن الغذائي الوطني.

ويستمر المهرجان حتى منتصف فبراير المقبل، وجاءت الانطلاقة من منطقة الظفرة، حيث أقيمت مسابقة أفضل الأوزان في مركز توزيع الأعلاف بمدينة زايد خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر، وشهدت تنافساً في فئة "جذع" بين سلالات النعيمي، والعرب، والنجدي، والحري، والعارضي، والماعز السعيدي، إلى جانب سلالات الضأن الأخرى.

ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على أبرز السلالات المحلية، وتشجيع المربين على تحسين جودة الإنتاج، إلى جانب إبراز الجهود الوطنية في دعم وتطوير القطاع الحيواني، من خلال تطبيق أدق معايير التقييم في مجالات الجودة والرعاية والتغذية كما يتضمن المهرجان عروضاً حية إلى جانب فعاليات توعوية وتثقيفية موجهة للجمهور والمشاركين.

وتتواصل فعاليات مسابقة أفضل الأوزان ضمن مهرجان الثروة الحيوانية، حيث تقام في مدينة العين خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 16 نوفمبر الجاري.

وفي إطار حرص جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي على تعزيز المشاركة المجتمعية وتوسيع نطاق الفعاليات لتشمل مختلف إمارات الدولة، تُقام مسابقة أفضل الأوزان في إمارة أم القيوين خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر، وذلك في معقر اللبسة بمنطقة اللبسة، حيث تُعد هذه الفعالية محطة مهمة لإشراك مربي الثروة الحيوانية في مختلف مناطق الدولة، وإبراز جهودهم في تحسين جودة السلالات وتعزيز الإنتاج الحيواني المحلي.

كما تُنظم المسابقة في منطقة الوثبة بإمارة أبوظبي خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر، لتستكمل بذلك سلسلة الفعاليات التي تهدف إلى الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المربين والمنتجين في مختلف أنحاء الدولة، وتعكس التزام الهيئة والجائزة بتوفير منصات متكافئة لجميع المشاركين، بما يضمن تكافؤ الفرص ويعزز روح التنافس الإيجابي بين المربين في مختلف البيئات الجغرافية.

وتسهم هذه الخطوة في ترسيخ ثقافة التميز الزراعي والحيواني على مستوى الدولة، وتدعم جهود الأمن الغذائي من خلال تحفيز الممارسات المستدامة وتبادل الخبرات بين مختلف المناطق، بما ينعكس إيجاباً على جودة الإنتاج الوطني وتنوعه، ويُسهم في بناء منظومة متكاملة من الكفاءات والخبرات التي تخدم أهداف التنمية الزراعية المستدامة في دولة الإمارات.

وأكد الدكتور حميد الكندي، نائب رئيس لجنة المهرجانات والمسابقات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، أن إقامة هذه المهرجانات والمسابقات المصاحبة تعزز مساهمات الجائزة في المجتمع، حيث تساهم في ترسيخ ثقافة التميز الزراعي والحيواني، وتشجيع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية على تبني أفضل الممارسات الإنتاجية المستدامة، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة في تطوير القطاع الزراعي والحيواني بالدولة.

وأشار إلى أن توسيع نطاق المسابقات لتشمل إمارات الدولة الأخرى والمناطق خارج أبوظبي يُعد خطوة إستراتيجية تعكس حرص الجائزة على تحقيق الشمولية والعدالة في دعم المربين والمنتجين في مختلف البيئات الزراعية.

وأضاف أن هذه الفعاليات تشكل منصة مهمة لعرض النجاحات الوطنية في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني، وإبراز الكفاءات الإماراتية التي تعمل على ابتكار حلول عملية تدعم منظومة الأمن الغذائي، كما تتيح هذه المهرجانات فرصة للتفاعل المباشر بين المنتجين والخبراء والجهات المعنية، بما يعزز تبادل الخبرات والمعرفة، ويرسخ مفهوم الشراكة المجتمعية الشاملة.

من جانبه، أكد عادل الشبيبي، رئيس فريق مهرجان الثروة الحيوانية، أن هذا المهرجان يهدف إلى إبراز جهود مربي الثروة الحيوانية في الدولة، والاحتفاء بالسلالات المحلية المتميزة، وذلك من خلال تقييمات دقيقة للجودة، والرعاية والتغذية، والسعي إلى تعزيز مكانة هذا القطاع الحيوي في منظومة الأمن الغذائي الوطني، وقد تجلى ذلك في المشاركة الواسعة والتقييمات الدقيقة التي أبرزت جودة السلالات الإماراتية.