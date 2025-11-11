"ايدج" تكشف عن منصة DARK EYE لمراقبة الإنترنت المظلم وحماية العلامات التجارية

بانكوك في 11 نوفمبر/ وام / أطلقت "أوريكس لابس"، المزود الرائد للحماية من المخاطر الرقمية والحلول السيبرانية المتقدمة والتابعة لمجموعة "ايدج"، منصة DARK EYE لمراقبة الإنترنت المظلم وحماية العلامات التجارية، وذلك على هامش معرض الدفاع والأمن - تايلاند 2025.

وتمثل المنصة أحدث إضافة إلى محفظة "أوريكس لابس" في مجال الكشف عن التهديدات وإدارة سطح الهجوم.

وتراقب منصة DARK EYE الإنترنت المظلم، ووسائل التواصل الاجتماعي، والبنية التحتية المعرّضة للخطر لجمع معلومات عن التهديدات واكتشاف الأصول، إذ تحدد المنصة تسريبات البيانات، وعمليات الانتحال، والبرمجيات الضارة، وبيانات الاعتماد المسروقة في أي موقع عبر الإنترنت ككل، بدءاً من المنتديات السرية ووصولاً إلى القنوات الإجرامية المخفية.

وإلى جانب تتبع رسائل البريد الإلكتروني المخترقة والمجالات الشبيهة، يمكن لمنصة DARK EYE الوصول إلى ملفات الجهات المهددة ومؤشرات الاختراق.

وتستخدم المنصة إخطارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن الحوادث وتحديد مستوى أولويتها بسرعة ودقة.

كما يمكن دمج منصة DARK EYE بالكامل مع مسارات العمل الحالية لإدارة معلومات الأمن والأحداث، وتنسيق الأمن والأتمتة والاستجابة، ومركز العمليات الأمنية، ما يمكّن مسؤولي أمن المعلومات الرئيسيين والفرق الأمنية من تبسيط استجاباتهم للتهديدات وحماية أصولهم بصورة آنية.

وقال روجيريو ليموس، الرئيس التنفيذي لشركة أوريكس لابس إنه مع تسارع وتيرة التحول الرقمي وتضاعف التهديدات عبر الإنترنت، يجب على المؤسسات العالمية إيلاء الأولوية للكشف عن تسريبات البيانات، وعمليات الانتحال والاحتيال، وإساءة استخدام العلامة التجارية ومراقبتها. ونعتز في "أوريكس لابس" بتقديم منصة تتيح ذلك.

وتتخصص "أوريكس لابس" في تطوير برامج متقدمة مصممة للتقييم المستمر لشبكات الاتصال ومراقبتها وحمايتها وتحسينها، فيما تركز منتجاتها الحائزة على عدة جوائز، بما يضم DNS FIREWALL وDISCOVERY، على مجالات مهمة تشمل إدارة سطح الهجوم، وتقييم المخاطر، ومراقبة نظام أسماء المجالات وحمايته على نطاق واسع.