"كي 2 - K2" تستهدف بناء أكبر أسطول مركبات ذاتية القيادة بالكامل في أبوظبي

أبوظبي في 11 نوفمبر / وام / وقعت شركة "أوتوغو" التابعة لـ "كي 2 - K2" المملوكة لحكومة أبوظبي والمتخصصة في الأنظمة الذاتية المتقدمة والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عقداً مع "أبولو غو" التابعة لمجموعة "بايدو" الصينية وذلك خلال معرض "دريفت إكس- 2025 - DRIFTx" ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة.

وجاء توقيع العقد بهدف رفع عدد المركبات ذاتية القيادة إلى مئات السيارات بحلول عام 2026 في خطوة تسهم في بناء أكبر أسطول من المركبات الذاتية القيادة بالكامل في إمارة أبوظبي.

ويجسد هذا التعاون خطوة استراتيجية داعمة لرؤية أبوظبي في تطوير منظومة النقل الذكي والمستدام والتي تستهدف أن يتم تنفيذ 25% من الرحلات في الإمارة عبر وسائل نقل ذكية بحلول عام 2040 بما يسهم في رفع كفاءة منظومة النقل وتقليل الازدحام والانبعاثات الكربونية وتعزيز جودة الحياة والاستدامة البيئية.

ويُسهم التعاون بين الجانبين في تسريع تطوير منظومة متكاملة للتنقل الذكي في أبوظبي من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة للقيادة الذاتية والخبرة التشغيلية الواسعة لشركة "أبولو غو" إلى جانب المعرفة المحلية الكبيرة لشركة "أوتو غو" بما يوفر تجربة تنقل أكثر ذكاءً وسلاسة واستدامة للمجتمع.

وقال وليد البلوشي نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية في "كي 2 - K2" إن هذا التعاون يمثل محطة مهمة ضمن جهود أبوظبي لترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية للابتكار في مجالات النقل الذكي وتقنيات التنقل المستقبلية ومن خلال الشراكة مع "أبولو غو" إحدى أبرز المنصات العالمية في مجال خدمات التنقل ذاتي القيادة تؤكد أبوظبي التزامها المستمر بتبني الحلول المبتكرة ودمجها في بنيتها التحتية الحضرية.

من جانبه قال ليانغ تشانغ المدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة "بايدو أبولو": "فخورون بتعزيز شراكتنا مع "كي 2 - K2" و"أوتوغو" في أبوظبي والحصول على إحدى أولى رخص التشغيل الكامل للمركبات الذاتية القيادة في الإمارة حيث انتقلنا من مرحلة الإعلان الأولي إلى التشغيل التجريبي الكامل خلال أشهر قليلة فقط والآن نبدأ مرحلة التشغيل الواسع النطاق وهو ما يعكس الدعم القوي والرؤية المتقدمة لدولة الإمارات في مجال النقل الذكي إذ تمثل هذه المرحلة الجديدة خطوة إضافية نحو مستقبل أكثر أماناً واستدامة وذكاءً في قطاع التنقل في المنطقة".