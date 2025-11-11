10 لاعبين ولاعبات يمثلون منتخب الإمارات في مونديال الريشة الطائرة بخورفكان

دبي في 11 نوفمبر/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للريشة الطائرة اختيار 10 لاعبين ولاعبات لتمثيل المنتخب الوطني في منافسات بطولة كأس العالم للريشة الطائرة في الهواء والتي تقام للمرة الأولى في الإمارات خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر المقبل بمدينة خورفكان.

وقال سالم المزروعي نائب رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة رئيس اللجنة الفنية إنه تم اختيار 5 لاعبين، و5 لاعبات لتمثيل المنتخب الوطني بناء على نتائجهم السابقة في مختلف البطولات التي شاركوا فيها، موجها الشكر إلى أندية أبوظبي لألعاب المضرب، والنصر، وأكاديمية الرائد على دعمهم الكبير للاعبي المنتخب الوطني.

وأوضح أن المنتخب الوطني سيخوض عدداً من المعسكرات الداخلية بالإضافة إلى عدة مباريات ودية مع المنتخب المصري قبل المشاركة في المونديال.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت في وقت سابق عن مشاركة 72 لاعباً يمثلون 12 دولة في منافسات البطولة العالمية.