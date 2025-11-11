"إمباور" تبدأ تشغيل محطة واجهة ديرة البحرية لتبريد المناطق 

دبي في 11 نوفمبر/ وام / أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، اليوم، انطلاق عمليات تشغيل محطة واجهة ديرة البحرية لتبريد المناطق.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي أن حجم الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة يبلغ 39,000 طن تبريد، حيث ستخدم أكثر من 46 مبنى ضمن منطقة واجهة ديرة البحرية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية "إمباور" التوسّعية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق في المواقع الحيوية بمدينة دبي، في ظلّ النمو العمراني والتجاري والاقتصادي المستمر الذي تشهده الإمارة.

ووفق البيان الصحفي تبلغ حصة "إمباور" أكثر من 80% من إجمالي سوق تبريد المناطق في دبي.

وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور"، إن المشروع يعكس التزامنا بتوفير حلول تبريد عالية الكفاءة تدعم توجهات دبي في بناء مدن ذكية ومستدامة، وتعزز جودة الحياة وازدهار المجتمع.