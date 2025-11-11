"انطلاقة جديدة لاقتصاد مستدام" هوية "اقتصادية الشارقة" الجديدة

الشارقة في 11 نوفمبر/ وام / أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة هويتها المؤسسية الجديدة تحت شعار "انطلاقة جديدة لاقتصاد مستدام" تواكب رؤيتها الرامية نحو تنمية اقتصادية مستدامة.

ويأتي الشعار الجديد بنمط هندسي يعكس الدقة والتنظيم المرتبطين بالاقتصاد والحوكمة الرشيدة والذي يحمل في طياته دلالات النمو والابتكار والاستدامة والثبات كما يرمز استخدام الزوايا الحادة إلى الدقة في الإجراءات والتنظيم المؤسسي بينما يشير تدرج التحول إلى ديناميكية الاقتصاد واستجابته للتطورات المستقبلية.

كما تشمل الهوية البصرية الجديدة عناصر متكاملة من الألوان والخطوط والأنماط والرموز بالإضافة إلى تطبيقات مخصصة للوسائط الرقمية والمطبوعات الرسمية.

ويعكس إطلاق الهوية الجديدة رؤية الدائرة في تحقيق تنمية اقتصادية قائمة على الابتكار والاستدامة بما يتماشى مع توجهات حكومة الشارقة حيث تؤكد اقتصادية الشارقة من خلال هذا التحديث التزامها بترسيخ منظومة اقتصادية متكاملة تعزز بيئة الأعمال التنافسية إلى جانب بناء شراكات استراتيجية فعّالة وقدرات مؤسسية متميزة.

وقال سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: تتشكل الهوية المؤسسية الجديدة للدائرة مع تدشين شعارها الذي يحمل معه مرحلة جديدة من التطلعات المستقبليّة الطموحة التي تحرص الدائرة على ترسيخها بشكل مستمر من خلال الإستراتيجيات المحدثة التي تواكب المتغيرات وتتبنى أفضل الممارسات العالمية التي ترتقي بمؤشرات أدائها وفق أعلى مستوى من الخدمات التي تقدمها في هذا القطاع الحيوي.