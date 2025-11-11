متحف الشارقة البحري ينظم جلسة "نبض اللآلئ في التراث الحي والتنمية المستدامة"

الشارقة في 11 نوفمبر / وام / نظم متحف الشارقة البحري التابع لهيئة الشارقة للمتاحف اليوم جلسة حوارية بعنوان "نبض اللآلئ في التراث الحي والتنمية المستدامة"، قدّمها الباحث مصطفى حسن الفردان، مستشار في متحف معبر الحضارات وباحث في تراث الغوص.

وتناولت الجلسة تاريخ اللؤلؤ في دولة الإمارات العربية المتحدة وأهميته في تشكيل الهوية الثقافية والاقتصادية للوطن، وسلطت الضوء على رحلة اللؤلؤ الإماراتي من الأسواق المحلية إلى العالمية، ودوره المستمر في إلهام مفاهيم التنمية المستدامة من خلال هذا الإرث العريق.

وأوضحت سميرة الغريص، أمين متحف الشارقة البحري، أن تنظيم الجلسة يأتي في إطار جهود هيئة الشارقة للمتاحف لتعزيز الوعي بأهمية التراث البحري ونقل المعرفة للأجيال القادمة، إضافة إلى دعم الباحثين والمهتمين بتاريخ اللؤلؤ والتراث الثقافي لدولة الإمارات.

وشهدت الجلسة حضور عدد من الباحثين والمهتمين بالتراث البحري، الذين تفاعلوا مع ما قدمه المحاضر من معلومات قيّمة حول اللؤلؤ ودلالاته التاريخية والاقتصادية والإنسانية في المنطقة، كما صاحبت الجلسة ورشة تفاعلية عن المحار واللؤلؤ.