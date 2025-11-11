"طرق دبي" تنظّم ملتقى البحث والتطوير لاستقطاب المشاريع البحثية

دبي في 11 نوفمبر/ وام / نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي من خلال إدارة الابتكار والريادة في قطاع الإستراتيجية والحوكمة المؤسسية “ملتقى البحث والتطوير”، الذي أُطلِق خلاله 13 مشروعاً بحثياً إستراتيجياً، بمشاركة 80 خبيراً من فئات الباحثين والأكاديميين والشركاء يمثلون 30 جامعة ومؤسسة بحثية وعلمية داخل الدولة.

وشملت الجهات المشاركة مؤسسة دبي للمستقبل، وجامعة خليفة، وجامعة الشارقة، وجامعة الإمارات، وأكاديمية أسباير أبوظبي، إلى جانب مختبر دبي للمستقبل، وجامعة دبي، وجامعة برمنجهام، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا دبي، وجامعة هيريوت-وات، والاتحاد الدولي للمواصلات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنظمة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.

وأكدت منى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، أن البحث والتطوير لا يقتصران على طرح الأفكار، بل يتمحوران حول تحقيق الأثر، مشددة على أهمية بناء أُطر مشتركة وصياغة رؤية موحدة لتحويل البحوث إلى حلول واقعية.

وأشارت إلى نجاح الهيئة في تطوير محفظة تضم 137 ملكية فكرية تشمل العلامات التجارية وحقوق الطبع والنشر وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة دبي عالمياً في تبنّي التقنيات المستقبلية.

وأضافت أن الهيئة تسعى من خلال إستراتيجية البحث والتطوير والابتكار إلى رفع كفاءة الكوادر وتوسيع الشراكات البحثية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار، إلى جانب تحديد مشاريع تعاونية تستهدف تطوير القدرات المحورية وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات دعماً لمسيرة الابتكار والتميّز التشغيلي، وترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل مدن العالم استعداداً للمستقبل.

وتضمّن الملتقى جلسة بعنوان “مثلث الجامعة والصناعة والحكومة” تناولت إعادة التفكير في نماذج التعاون البحثي في الدولة، بمشاركة متحدثين من مختبرات دبي للمستقبل وجامعة برمنغهام وشركة “أسباير” في أبوظبي، حيث جرى بحث سبل تسريع الأبحاث التطبيقية وتوسيع نطاق المبادرات متعددة الشركاء وتحقيق نتائج ملموسة في مجالات الاتصال الكمي والتنقّل الذاتي والبنية التحتية المستدامة.

واختُتم الملتقى بجملة من التوصيات التي أكدت أن وضوح الاتصال وفاعلية التعاون والالتزام بالجداول الزمنية تمثّل ركائز أساسية لنجاح المشاريع البحثية، إضافة إلى أهمية تركيز النظام البيئي للبحث والابتكار على التكامل وتفادي تكرار البرامج، ودعم الشراكات بين القطاعين الأكاديمي والصناعي بوصفها المحرك الرئيسي لأجندة الابتكار في إمارة دبي.

ويُتيح الملتقى للراغبين في تقديم أوراقهم البحثية حتى 14 نوفمبر الحالي، فيما تم تمديد فترة المشاركة للطلبة حتى 15 ديسمبر المقبل، ويمكن للجهات الأكاديمية والمهتمين الاطلاع على تفاصيل المبادرة وجدول أعمال البحث والتطوير عبر البريد الإلكتروني: RnD@rta.a