ذياب بن محمد يشهد إطلاق مبادرة "من أرض الوطن: خطوات إلى المريخ" تزامنا مع بدء العد التنازلي لأكبر حدث رياضي متعدد الألعاب في المنطقة

أبوظبي في 11 نوفمبر / وام / شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس اللجنة العليا المنظمة لألعاب الماسترز أبوظبي 2026، إطلاق المبادرة الوطنية "من أرض الوطن: خطوات إلى المريخ " في نادي أبوظبي للفروسية، تزامناً مع بدء العد التنازلي لما يقل عن 100 يوم تفصل الدولة عن انطلاق أكبر حدث رياضي دولي متعدد الألعاب في منطقة الشرق الأوسط.

حضر الفعالية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين والشركاء.

واختتمت الفعالية بمشاركة شخصيات عامة ملهمة من مختلف القطاعات والذين قاموا بالخطوات الأولى فعلياً "نحو المريخ" على أجهزة الجري الثابتة، مسجلين أولى المساهمات في العد التنازلي والهدف الوطني الجماعي.

وتهدف مبادرة "من أرض الوطن: خطوات إلى المريخ " إلى تحويل الحركة إلى إنجاز، وتشجيع المشاركين على قطع مسافة إجمالية تبلغ 54 مليون كيلومتر بشكل جماعي، وهي المسافة الإجمالية بين كوكب الأرض والمريخ، احتفالا بالذكرى الـ 54 لقيام الاتحاد.

وتدعو المبادرة المشاركين من جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية للانضمام تحت شعار "كل خطوة تصنع فرقاً"، من خلال ممارسة أنشطة المشي، والجري، وركوب الدراجات، والسباحة، وغيرها من الأنشطة البدنية، وتهدف المبادرة إلى تعزيز الحركة اليومية، وتحقيق الرفاه المجتمعي، ونشر ثقافة الحياة النشطة في جميع أنحاء الإمارات، لضمان تحقيق الهدف قبل انطلاق الألعاب المرتقب.

وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم: تُجسّد مبادرة "من أرض الوطن: خطوات إلى المريخ" روح السعي المستمر نحو التقدّم التي تميّز دولة الإمارات، فكما قادنا شغفنا بالعلم لاستكشاف الفضاء والوصول إلى المريخ، تقودنا حركة المجتمع اليوم نحو هدف موحّد يعكس قوة الإرادة والعمل الجماعي؛ كل خطوة نخطوها ليست مجرد مسافة نقطعها، بل هي استثمار في صحتنا، وفي مستقبل أكثر ازدهاراً وحيوية لأجيالنا القادمة، ومن خلال هذه الرحلة المشتركة، نؤكد أن الطموح يبدأ من الإنسان، ومن قدرته الدائمة على الحركة والتعلّم والنمو.

وقال سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: يجسد هذا الحرّاك الوطني، الأول من نوعه في العالم، روح الطموح الجماعي التي تميز دولة الإمارات، ونهدف من خلال هذه المبادرة إلى إلهام كل فرد لاتباع نمط حياة نشط والمشاركة في تحدٍ جماعي يتجاوز حدود اللياقة البدنية، ليرسخ مفاهيم الوحدة والتقدم والاعتزاز؛ فمعاً، يمكننا أن نظهر للعالم معنى أن نحلم وأن نحقق طموحنا بإصرارنا وعزيمتنا.

وعقب الفعالية، سيتم تنظيم أنشطة تفاعلية ومجتمعية لتشجيع المشاركة ورفع الوعي بأنماط الحياة الصحية، وسيسمح التطبيق الرسمي للألعاب للمشاركين بتتبع التقدم وتسجيل مساهماتهم من جميع أنحاء الإمارات، وتفتح ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 أبوابها أمام جميع الأفراد من سن 30 عاما فما فوق، دون اشتراط أي مستوى محدد من الخبرة أو الاحترافية.

وللتسجيل والمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://abudhabimasters2026.com

وتُعدّ ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 إحدى أبرز الفعاليات الدولية متعددة الرياضات، والتي سيتم استضافتها في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 6 إلى 15 فبراير 2026 ضمن أكثر من 20 موقعاً رياضياً بمختلف أنحاء إمارة أبوظبي.

وتركز الألعاب على تشجيع أسلوب الحياة الصحي وتعزيز الشعور بالانتماء، بالإضافة إلى الاحتفاء بالشغف الجماعي للرياضة، ويشهد الحدث انضمام أكثر من 25,000 مشارك من مختلف قارات العالم في أكثر من 30 رياضة، إلى جانب 6 ألعاب إماراتية تراثية، بالإضافة إلى 2018 رياضة متاحة لأصحاب الهمم.

وتسهم الألعاب في تكريس مكانة الدولة كوجهة رياضية استثنائية في منطقة الشرق الأوسط، وتعكس التزامها بدعم الرياضة كمساحة للتواصل العالمي والمشاركة المجتمعية.