"منصة للتوزيع" تعرض 850 عنواناً في "الشارقة الدولي للكتاب 2025"

الشارقة في 11 نوفمبر/ وام / يتألق 850 عنواناً من أحدث إصدارات دور النشر الإماراتية في جناح شركة «منصة للتوزيع» المشارك ضمن فعاليات النسخة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يستمر حتى 16 من نوفمبر الحالي في مركز أكسبو الشارقة حيث تواصل الشركة التقريب بين القارئ وبين الكتاب وإثراء تجربة زوار هذا المعرض الذي غدا واحداً من أكبر وأبرز التجمعات الثقافية والأدبية في العالم.

وعبر جناحها في هذا الحدث الثقافي العالمي الذي يرفع شعار "بينك وبين الكتاب" هذا العام تضع «منصة للتوزيع» في متناول القرّاء أكثر من 11 ألف كتاب من 58 دار نشر إماراتية تغطي مختلف صنوف الأدب والمعارف والفكر وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز حضور الكتّاب والناشرين الإماراتيين في المشهد الثقافي العربي والعالمي ورفدهم بأحدث حلول التوزيع التي تلبّي تطلعاتهم وتنعكس إيجاباً على نمو أعمالهم.

وفي مبادرة تهدف إلى دعم المواهب الأدبية الإماراتية والعربية وإبراز إنتاجها أمام جمهور القراء والمهتمين يشهد جناح «منصة للتوزيع» على مدار أيام المعرض حفلات توقيع عشرات الكتب المميزة بالتعاون مع عدد من دور النشر المحلية.

وقال سعادة راشد الكوس مدير عام شركة منصة للتوزيع: تُعد مشاركتنا في معرض الشارقة الدولي للكتاب فرصة مهمة للتواصل المباشر مع شركائنا في قطاع النشر وللاقتراب أكثر من جمهور القراء والكتّاب ونسعى من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز دور الشركة كجسر يصل بين المبدع والقارئ فضلاً عن بناء شراكات جديدة مع دور النشر والمؤلفين لتقديم حلول توزيع مبتكرة تسهّل وصول الكتاب إلى الجمهور في كل مكان.