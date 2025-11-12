"إن إم دي سي إنيرجي" تتعاون مع "بيكر هيوز" لتوطين منتجات وخدمات قطاع الطاقة البحري في السعودية

أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام/ وقعت "إن إم دي سي إنيرجي"، المزود الرائد لخدمات الهندسة والتوريدات والبناء لمشاريع الطاقة البرية والبحرية، مذكرة تفاهم إستراتيجية في المملكة العربية السعودية مع "بيكر هيوز"، شركة تقنيات الطاقة الأمريكية العالمية، لاستكشاف توطين أبرز منتجات بيكر هيوز وحلولها في المملكة العربية السعودية بما يخدم أسواق الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والهند.

وبالاعتماد على منشآت "إن إم دي سي إنيرجي" المتطورة، خاصة ساحات التصنيع التابعة لها في رأس الخير بالمملكة، سيركز التعاون على توطين المنتجات والخدمات المتعلقة بقطاع الطاقة البحري، ويشمل ذلك نظم الطوارئ لإصلاح خطوط الأنابيب "EPRS"، إضافةً إلى قاعدة لوجستية مخصصة لحلول أنظمة الأنابيب البحرية المرنة، بما يخدم مشاريع القطاع بالمملكة العربية السعودية وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والهند على نطاق أوسع.

وتعدّ هذه الشراكة منفصلة عن مذكرة التفاهم التي وقّعتها "إن إم دي سي إنيرجي" مؤخراً مع "بيكر هيوز" خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك"، والتي تتعلق بمنتجات تقنيات الغاز.

وفي وقت سابق، عزّزت الشركة تعاونها مع عدد من الشركات العالمية والإقليمية والإماراتية في مجالي الطاقة والصناعة، في إطار مساعيها إلى توسيع نطاق خبراتها في قطاع الطاقة ومواصلة تلبية احتياجات السوق الإقليمية المتزايدة.

وقال أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة "إن إم دي سي إنيرجي"، إن القدرات التصنيعية للشركة تعد مصدر جذب للعديد من الشركات الرائدة التي ترغب في توطين حلول قطاع الطاقة، خاصة الكيانات العالمية مثل "بيكر هيوز" التي تشاركنا الرؤى في ضرورة إبرام شراكات إستراتيجية تحقق التكامل اللازم لتلبية الاحتياجات المتغيرة والمتنامية لقطاع الطاقة بالمملكة وأسواق المنطقة بشكل عام.

وبصفتها شريكا إستراتيجيا داعما لقطاع الطاقة في المملكة من خلال الشراكات الدولية، تؤكد ’إن إم دي سي إنيرجي‘ التزامها بابتكار مسارات جديدة تعزز التوطين في المملكة، بما يدعم الزخم الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتنوع القطاعات الاقتصادية في الوقت ذاته.

يذكر أن "إن إم دي سي إنيرجي" افتتحت أعمالها بمنشآتها المتطورة للتصنيع بالمنطقة الاقتصادية في رأس الخير بالمملكة العربية السعودية في وقت سابق من هذا العام، والتي تتمتع بموقع إستراتيجي يدعم عمليات الطاقة الإقليمية.

وتغطي المنشأة مساحة 400 ألف متر مربع، وقد تم تصميمها لخدمة مشاريع الطاقة البرية والبحرية على حد سواء، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 40 ألف طن، فيما تم تزويدها بأنظمة رقمية وحلول أتمتة متقدمة، مما يمكّنها من تقديم خدمات تصنيع وتجميع وصيانة وتطوير وحدات معيارية متكاملة للبُنى التحتية المعقّدة في قطاع الطاقة.