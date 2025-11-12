الرئيس العام لـ"روبوكب 2025": تقنيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي ركيزة لبناء اقتصاد معرفي

أبوظبي في 12 نوفمبر / وام / أكد الدكتور حمد كركي، الرئيس العام لبطولة كأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات "روبوكب 2025"، والأستاذ المشارك في قسم الهندسة الميكانيكية والنووية بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أن بطولة "روبوكب 2025" التي تستضيفها الجامعة ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة، تشكل منصة عالمية لتبادل المعرفة وتعزيز التقدم التكنولوجي، حيث تعد تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات ركيزة أساسية في بناء اقتصاد معرفي مستدام.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش الافتتاح الرسمي لـ "روبوكب 2025" اليوم في مركز أدنيك أبوظبي، إن تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات تعتبر المحرك الرئيس لتحقيق "رؤية نحن الإمارات 2031" و"الإستراتيجية الوطنية للصناعة"، إذ تمثل حجر الزاوية في بناء اقتصاد معرفي متقدم، وتدعم توجه الدولة نحو تطوير العمل الحكومي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك رقمنة العمليات بنسبة 100%.

وأضاف أن هذه الابتكارات تلعب دورا مهما في خدمة قطاعات حيوية واستراتيجية، حيث يتم توظيفها في مجالات مثل الرعاية الصحية، والاستجابة للكوارث، وتطوير المدن الذكية، كما تتماشى جهودنا في استضافة حدث مثل "روبوكب" مع رؤية أبوظبي لأن تكون مركزا عالميا للابتكار والتكنولوجيا.

وحول جهود الجامعة التنظيمية لبطولة "كأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات "روبوكب 2025" ، أشار إلى أن جامعة خليفة قادت استعدادات مكثفة لاستضافة هذا الحدث الدولي عبر اللجنة المحلية المنظمة، من خلال مبادرة "البرنامج الاستراتيجي لتحديات الروبوتات الذاتية"، التي أدت دورا محوريا في مختلف جوانب التنظيم، بما في ذلك تنسيق المتطوعين، وتقديم العروض التفاعلية، ودعم المنافسات، وتدريب الطلبة.

وذكر أن الجامعة عملت بفاعلية على إشراك شركاء إقليميين ودوليين من القطاعات الأكاديمية والصناعية والحكومية لضمان نجاح الحدث، كما تشارك في المنافسات من خلال فرقها المتميزة.

وأكد أن الحدث يحظى باهتمام عالمي كبير، بمشاركة أكثر من 700 متسابق، وفرق من 22 دولة، من بينها سنغافورة التي تضم 22 فريقا، واليابان 19 فريقا، وروسيا الاتحادية 18 فريقا، وجمهورية الصين الشعبية 10 فرق، فيما تشارك دولة الإمارات بخمسة فرق.

وأوضح أن استضافة "روبوكب 2025" تنسجم بشكل وثيق مع رسالة جامعة خليفة، حيث تعد تأكيدا لمكانة الجامعة العالمية الرائدة في مجال الروبوتات، وتسهم في تسريع جهودها لتعزيز الابتكار والبحث العلمي وتطوير الكوادر الوطنية.

وحول المبادرات والبرامج التي تقدمها جامعة خليفة في مجال الروبوتات والأنظمة الذكية، قال الدكتور حمد كركي، إن الجامعة تتمتع ببنية تحتية بحثية وأكاديمية عالمية المستوى لدعم هذا القطاع الحيوي، وتضم مراكز بحثية متقدمة، منها "مركز جامعة خليفة للروبوتات والأنظمة ذاتية القيادة" و"مركز الابتكار والأبحاث المتقدمة"، بالإضافة إلى مراكز ومرافق ومختبرات بحثية أخرى متطورة.