الاتحاد للطيران تطلق رحلاتها إلى المدينة المنورة

المدينة المنورة في 12 نوفمبر /وام/ أعلنت الاتحاد للطيران، بدء تشغيل رحلاتها من أبوظبي إلى المدينة المنورة هذا الأسبوع، ما يعزز حضورها القوي في المملكة العربية السعودية ويوسّع خيارات السفر أمام الضيوف من فئات السياحة الدينية والأعمال والترفيه.

وتربط الخدمة مباشرة بين أبوظبي والمدينة المنورة، ما يلبي الطلب المتزايد من الحجاج والمسافرين من أنحاء العالم الباحثين عن رحلات سلسة إلى المدينة المقدسة.

وتُعد المدينة المنورة أحدث إضافة إلى عمليات الاتحاد للطيران في المملكة، ما يعزز مكانة الناقل الوطني لدولة الإمارات كأحد أبرز المساهمين في حركة السفر من وإلى السعودية.

وستُشغّل الاتحاد خمس رحلات أسبوعياً إلى المدينة المنورة عبر طائراتها من طراز "إيرباص A321"، ترتفع إلى ست رحلات أسبوعياً لاحقاً هذا العام.

وستُشغّل الاتحاد، مع الرحلات إلى المدينة المنورة، 93 رحلة أسبوعياً إلى خمس مدن سعودية، بواقع أربع رحلات يومية إلى الرياض وجدة والدمام، إضافة إلى ثلاث رحلات أسبوعية إلى القصيم.

ويأتي هذا التوسع ضمن إستراتيجية النمو الطموحة للاتحاد، والتي تشمل الإعلان عن 31 وجهة جديدة خلال عام واحد.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إن إطلاق رحلات الناقلة إلى المدينة المنورة خطوة مهمة في تعزيز ربط أبوظبي بالمملكة العربية السعودية، التي تعد أحد أهم أسواق "الاتحاد"، لافتا إلى أن المدينة المنورة تحظى بمكانة ثقافية وروحية عميقة لدى ملايين الأشخاص، وأن الاتحاد للطيران تتطلع من خلال هذا الخط الجديد، إلى دعم حركة السفر الديني وتقديم المزيد من الخيارات والمرونة لضيوفها عبر مركز عملياتها في أبوظبي.

من جانبه قال الكابتن ماجد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية وتجربة الضيوف في الاتحاد للطيران، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن إطلاق رحلات المدينة المنورة، يتيح لضيوف الناقلة مزيداً من المرونة والخيارات عند السفر من وإلى المملكة العربية السعودية عبر أبوظبي.

وأضاف أن الاتحاد للطيران شهدت خلال الإثني عشر شهراً الماضية نمواً متسارعاً في شبكة وجهاتها، حيث أطلقت أكثر من 30 وجهة جديدة، وأنها تستعد خلال العام المقبل لإطلاق أكثر من 15 وجهة أخرى تمتد عبر الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا وأمريكا الشمالية، من بينها وجهات موسمية مثل صلالة وكراكوف ومايوركا، ووجهات تعمل على مدار العام مثل باكو ودمشق.

وأكد الكابتن المرزوقي أن هذا التوسع في شبكة الاتحاد للطيران يعكس التزامها بدعم مكانة أبوظبي كمحور رئيسي لحركة الطيران العالمية، ويعزز قدرتها على ربط الشرق بالغرب بسهولة ومرونة عبر مطار زايد الدولي.

وأشار إلى أن الوجهات الجديدة تسهم في تنويع شبكة الاتحاد للطيران واستقطاب مزيد من الزوار القادمين والمارين عبر أبوظبي، بما يتماشى مع الطموحات الوطنية الرامية إلى استقطاب أكثر من 38 مليون زائر إلى العاصمة بحلول عام 2030.

وأوضح أن كل وجهة جديدة تضاف إلى الشبكة تمثل جسراً جديداً يربط بين الثقافات والشعوب، وتجربة سفر متميزة تتيح للضيوف الاستمتاع بخدمات عالمية المستوى تنطلق من أبوظبي إلى العالم.

ويمكن للضيوف المسافرين عبر شبكة الاتحاد إلى المدينة المنورة الاستفادة من باقة التوقف المجانية في أبوظبي، والتي تشمل الإقامة لليلتين مجاناً في واحد من فنادق العاصمة.

وتقدم أبوظبي مزيجاً غنياً من الثقافة، والعمارة الحديثة، والترفيه العالمي، بما في ذلك مسجد الشيخ زايد الكبير، إضافة إلى الوجهات البارزة في جزيرتي ياس والسعديات مثل متحف اللوفر أبوظبي، وتجربة "تيم لابز Phenomena"، والشواطئ والمرافق الترفيهية والحدائق المتنوعة.

ويمكن للمسافرين من المدينة المنورة، بفضل الموقع الإستراتيجي لأبوظبي، التمتع باتصالات سلسة إلى شبكة الاتحاد عبر آسيا وأستراليا وأوروبا.

وكانت الاتحاد أطلقت في أكتوبر، رحلات إلى سومطرة "ميدان" وكمبوديا "بنوم بنه" وأديس أبابا وكرابي، كما دشنت هذا الشهر رحلات إلى شيانغ ماي، وهانوي، وهونغ كونغ وتونس.