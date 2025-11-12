"برجيل الطبية" و"الإمارات للثلاسيميا" تعززان الرعاية الصحية لمرضى الثلاسيميا

أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام/ وقّعت مدينة برجيل الطبية، وجمعية الإمارات للثلاسيميا، أمس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في رعاية المرضى، والمشاركة المجتمعية، والتوعية العامة لمرضى الثلاسيميا.

وقع المذكرة في مقر مدينة برجيل الطبية بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، عن جمعية الإمارات للثلاسيميا الدكتور خالد يوسف الخوري عضو مجلس الأمناء للجمعية مدير المقر الرئيسي في أبوظبي، فيما وقعها عن برجيل، جون سونيل الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة.

وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان في مجالات الرعاية الصحية، والدعم المُركِّز على المريض، إلى جانب مبادرات التوعية المجتمعية، وستقدم مدينة برجيل الطبية، باقة رعاية سنوية مُخصَّصة لمرضى الثلاسيميا المعتمدين على نقل الدم المُحالين من قِبَل جمعية الإمارات للثلاسيميا.

وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان رعاية مُستدامة وعالية الجودة للمرضى الذين يعتمدون على عمليات نقل الدم المُنتظمة والرعاية مُتعددة التخصصات، حيث سيتعاون الطرفان لتحقيق هدفٍ مُشترك يتمثل في تخفيف العبء المالي على العائلات غير المُغطاة بالتأمين الصحي مع الحفاظ على معايير سريرية عالمية المستوى.

ولدمج آراء المرضى بشكل مباشر في منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز بيئة داعمة تركز على المرضى، ستُرشّح جمعية الإمارات للثلاسيميا ممثلاً للمرضى للعمل في مركز الثلاسيميا كأخصائي اجتماعي، إذ سيدعم تثقيف المرضى، ويساعد في تنظيم أنشطة مشتركة لجمع التبرعات، وسيكون بمثابة حلقة وصل رئيسية بين المؤسستين.

وتُركز مذكرة التفاهم على تفعيل الجهود المشتركة في حملات التوعية والتثقيف والإعلام المتعلقة بالثلاسيميا، حيث سيتعاون الطرفان في مبادرات تستهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية، والمرضى، وعائلاتهم، والمجتمع ككل لتعزيز فهم المرض وأساليب الرعاية الحديثة، وتعزيز الفحص والتشخيص المبكر، وتشجيع التبرع الطوعي بالدم.

وقال الدكتور خالد يوسف الخوري، إنه من خلال التعاون مع مدينة برجيل الطبية، تعزز الجمعية رسالتها المتمثلة في تحسين نتائج المرضى وتمكين عائلاتهم، لافتا إلى أن مذكرة التفاهم تجسد روح التعاون التي ستدفع عجلة التقدم المستدام في رعاية مرضى الثلاسيميا في جميع أنحاء دولة الإمارات .

وأوضح أن جمعية الإمارات للثلاسيميا، تسعى ضمن رؤيتها إلى دعم المرضى وتمكينهم من التمتع بحياة أفضل من خلال توفير رعاية شاملة، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتشجيع الأبحاث العلمية والشراكات الإستراتيجية التي تسهم في تطوير بروتوكولات العلاج والرعاية الداعمة، كما تهدف الجمعية إلى أن تكون نموذجاً وطنياً في التمكين الإنساني، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في الارتقاء بجودة الحياة الصحية لجميع أفراد المجتمع.

من جهته، قال البروفيسور خالد مسلم، إن هذه الشراكة تعكس الرؤية المشتركة لتقديم أفضل رعاية طبية وبناء مجتمع داعم وواعٍ لمرضى الثلاسيميا وعائلاتهم، وبالتعاون مع جمعية الإمارات للثلاسيميا، نهدف إلى وضع معايير جديدة للرعاية الشاملة والرحيمة.