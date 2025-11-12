"الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تطلق الموسم الثاني لمبادرة "مصلّى مدرستنا"

أبوظبي في 12 نوفمبر /وام/ أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، المرحلة الأولى لمبادرة "مصلى مدرستنا" في موسمها الثاني وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، والتي تضمنت تنفيذ سلسلةٍ من المحاضرات الدينية والورش التوعوية والفعاليات الثقافية في المدارس.

وتأتي هذه المبادرة في إطار إستراتيجية الهيئة لترسيخ الوعي الديني لدى الناشئة والشباب وتعزيز القيم الإيمانية والإنسانية والوطنية والمجتمعية في نفوسهم.

وقال معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إن هذه المبادرة تستهدف ترسيخ القيم الدينية والهوية الوطنية داخل البيئة المدرسية، وتبصير الطلبة بالقيم الأخلاقية والإنسانية التي يؤكد عليها الدين الإسلامي ونعايشها في مجتمعنا وترعاها قيادتنا الرشيدة وتتوارثها الأجيال، مشيرًا إلى أن الهيئة تحرص على مد جسور التواصل مع كل الجهات التعليمية والمجتمعية في إطار تحقيق الأهداف المشتركة برؤيةٍ شاملةٍ وطموحة.

وأشار إلى أن فعاليات هذه المرحلة التي تم تنظيمها في النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري غطت مدارس إمارة أبو ظبي ومناطقها التعليمية، حيث تضمنت زياراتٍ ميدانيةً للمدارس وتنظيم محاضرات وورش تعليمية قدمها وعاظ وواعظات الهيئة، مبينًا أن هذه المرحلة استهدفت طلبة المدارس في الحلقات الدراسية الثلاث الأولى، والثانية، والثالثة من الذكور والإناث في نحو 114 مدرسة في مناطق أبوظبي والعين والظفرة، استفاد منها نحو 6840 طالباً وطالبة.

وأضاف الدرعي، أن هناك أنشطة صاحبت الورش والمحاضرات التي تم تنظيمها في هذه المرحلة، منها إهداء مجموعةٍ من إصدارات الهيئة للمكتبات المدرسية، وتقديم هدايا تشجيعيةٍ لطلبة المدراس، مشيدًا بالمشاركة الواسعة من الطلاب في هذه المبادرة.

من جانبها أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن مبادرة "مصلّى مدرستنا" تمثل نموذجاً ملهماً للتعاون المؤسسي بين الجهات الوطنية في ترسيخ القيم الدينية في نفوس الطلبة، مشيدةً بجهود الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في إطلاق هذه المبادرة النوعية واستدامتها عاماً بعد عام.

وقالت إن الوزارة تحرص على تعزيز القيم الدينية والأخلاقية لدى الطلبة باعتبارها جزءاً أصيلاً من مكونات الهوية الوطنية الإماراتية، مشيرةً إلى أن هذه القيم تشكل ركناً أساسياً في بناء شخصية الطالب المتوازنة والمعتزة بدينها ووطنها.

وأضافت أن وزارة التربية والتعليم تطلق باستمرارٍ مبادراتٍ وبرامج تربويةً متنوعةً تستهدف غرس وتعزيز هذه القيم في البيئة المدرسية، تأكيداً على دور المدرسة كشريكٍ أساسي في بناء جيلٍ متمسكٍ بقيمه الدينية والوطنية على حد سواء.