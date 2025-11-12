وزير الثقافة يزور "فريج الفن والتصميم" في قطر ويشيد بالحراك الإبداعي الخليجي

الدوحة في 12 نوفمبر/ وام/ زار معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، فعاليات النسخة الثانية من مهرجان "فريج الفن والتصميم" في "درب الساعي" بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين.

وقام معاليه، يرافقه سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة القطري، بجولة داخل أقسام وأجنحة المهرجان، اطلع خلالها على أحدث الإبداعات الفنية والتصاميم المبتكرة، إضافة إلى عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، مشيدًا بالجهود المبذولة لجعل المهرجان منصة تحتفي بالإبداع وتدعم المواهب الشابة في مختلف مجالات الفنون البصرية والتصميم.

وأكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، أن العلاقات الثقافية بين دولة الإمارات ودولة قطر تشهد تعاونًا مستمرًا في مجالات الفنون والتراث والإبداع، بما يعكس التزام البلدين بدعم الحراك الثقافي الخليجي وتعزيز مكانته عالميًا، مشيرًا إلى أن مثل هذه المهرجانات تساهم في استدامة الحراك الفني بالمنطقة.

الجدير بالذكر أن مهرجان "فريج الفن والتصميم" الذي يستمر حتى 14 نوفمبر الجاري يُعد أحد أبرز المنصات الفنية في المنطقة، حيث يشارك في نسخته الثانية أكثر من 120 فنانًا من 21 دولة، إلى جانب مجموعة من الورش والعروض الفنية والتفاعلية التي تستعرض اتجاهات الفن والتصميم المعاصر.